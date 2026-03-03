Confira o resultado da Lotofácil 3626 desta terça-feira (03); prêmio é de R$ 5,5 milhões

Na Lotofácil, fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números

Da Redação - 03 de março de 2026

(Foto: Divulgação/CEF)

A Lotofácil 3626 tem o sorteio realizado nesta terça-feira (03) a partir das 21h pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, você pode conferir o resultado da Lotofácil 3626 neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No dia sete de setembro de cada ano ocorre a Lotofácil de Independência, que recebe apostas um mês antes e costuma pagar valores milionários para os sortudos. O prêmio de hoje é de R$ 5,5 milhões.

Resultado da Lotofácil 3626

06 – 18 – 02 – 13 – 21 – 09 – 07 – 25 – 17 – 03 – 15 – 16 – 20 – 01 – 10

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Em conclusão, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

