Incorporadora abre 100 vagas de emprego em Goiânia com plano de saúde e outros benefícios; veja detalhes

Todas as contratações são em regime CLT, com salário compatível com a função

Ícaro Gonçalves - 03 de março de 2026

Vagas são em regime CLT, com salário compatível com a função e pacote de benefícios (Foto: Divulgação)

Uma incorporadora de Goiânia está com 100 vagas abertas para a construção civil neste mês de março. A seleção inclui vagas para o setor de obras, mas também vagas para o administrativo da empresa.

Oferecidas pela Opus Incorporadora, todas as contratações são em regime CLT, com salário compatível com a função e pacote de benefícios.

Podem participar candidatos de ambos os sexos que cumpram as exigências de formação ou experiência das respectivas vagas.

Para as posições administrativas, os benefícios incluem vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, suporte à saúde física e emocional, subsídio para universidade corporativa e programa de remuneração inteligente, entre outros.

Os postos administrativos são para:

• Analista de Desenvolvimento de Produto

• Analista Jurídico – Cível

• Analista de Qualidade – Vistoria

• Assistente de Atendimento Técnico

• Assistente de Relacionamento Financeiro

• Assistente de Recursos Humanos – Corporativo

• Gerente de Vendas

• Supervisor(a) de Projetos Técnicos

Para o setor de obras, os pacotes de benefícios específicos não foram informados. De todo modo, as vagas são para as funções de Servente, Pedreiro, Sinaleiro e Carpinteiro.

Além das vagas para funcionários, a incorporadora também está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026/1 voltado a estudantes de Engenharia Civil a partir do 5º período.

O programa tem duração de dois anos e oferece vivência prática em canteiros de obras, rodízio entre departamentos e desenvolvimento de liderança, com carga horária de seis horas diárias.

Os interessados nas vagas para obras podem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9841-7506 ou comparecer à Rua T-30, Quadra 108, Lotes 3/4, Setor Bueno. Para as vagas administrativas, o envio de currículo deve ser feito pelo e-mail [email protected] .

