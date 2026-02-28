SES-GO lança concurso com salário de R$ 10 mil e 100 vagas; saiba como se inscrever

Candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório

Augusto Araújo - 28 de fevereiro de 2026

Facha da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). (Foto: Arquivo/ SES-GO)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) publicou novo edital de concurso público com 100 vagas para o cargo de fiscal de saúde pública, todas destinadas a profissionais com nível superior.

Do total, 50 oportunidades são para contratação imediata e 50 para formação de cadastro reserva (CR). Os aprovados irão atuar na sede da pasta, em Goiânia.

A remuneração inicial é de R$ 10.118,44 para jornada de 40 horas semanais, além do pagamento de Prêmio de Incentivo Individual.

As oportunidades estão divididas em cinco categorias:

Categoria I – Biomédico, Enfermeiro, Médico ou Cirurgião-dentista: 15 vagas + 15 CR;

Categoria II – Farmacêutico: 15 vagas + 15 CR;

Categoria III – Graduação em qualquer área, com especialização na área da saúde: 10 vagas + 10 CR;

Categoria IV – Nutricionista, Engenheiro de Alimentos ou Médico Veterinário, com especialização na área da saúde: 9 vagas + 8 CR;

Categoria V – Engenheiro Civil ou Arquiteto, com especialização na área da saúde: 1 vaga + 2 CR.

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 20 de março até 22h de 21 de abril, exclusivamente por meio do site do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 160.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

As avaliações estão previstas para o dia 10 de maio, e serão realizadas em Goiânia. Os locais e horários de aplicação serão divulgados no edital de convocação, programado para ser publicado em 5 de maio.

Mais informações sobre o concurso podem ser acessadas por meio do edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!