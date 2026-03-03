Março Lilás: confira onde realizar exames do câncer de colo do útero em Anápolis

Ações preventivas incluem o Papanicolau e a vacinação contra o HPV

Natália Sezil - 03 de março de 2026

Unidade de Saúde da Mulher, localizada na Avenida Miguel João, na Vila Jussara. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A campanha do Março Lilás começou, tentando conscientizar a população sobre o câncer do colo do útero. Em Anápolis, dois lugares ficam disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar exames preventivos.

Isso inclui tanto a realização do Papanicolau, indicado para mulheres de 25 a 64 anos, quanto a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), aplicada em meninos e meninas.

O primeiro local onde isso fica disponível é nas Unidades de Saúde da Família (USFs), mediante agendamento prévio no próprio espaço.

O segundo é na Unidade de Saúde da Mulher, localizada na Avenida Miguel João, na Vila Jussara. Ali, o exame é realizado de segunda a quarta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h30. O atendimento é feito por demanda espontânea.

É importante ressaltar que mulheres com até 25 anos precisam apresentar o pedido médico para agendar o exame. Sempre é necessário levar documento pessoal com foto e cartão do SUS.

O Papanicolau deve ser feito a cada três anos, após dois exames anuais consecutivos com resultado normal.

Já a vacinação contra o HPV fica disponível nas USFs para meninos e meninas entre nove e 14 anos. É preciso levar apenas documento pessoal e cartão de vacinação, mas é obrigatória a presença de um responsável.

Atualmente, Anápolis também disponibiliza doses para jovens de 15 a 19 anos que não receberam a dose na faixa etária recomendada.

