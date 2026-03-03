Março Lilás: confira onde realizar exames do câncer de colo do útero em Anápolis

Ações preventivas incluem o Papanicolau e a vacinação contra o HPV

Natália Sezil -
Unidade de Saúde da Mulher, localizada na Avenida Miguel João, na Vila Jussara realiza exames de papanicolau
Unidade de Saúde da Mulher, localizada na Avenida Miguel João, na Vila Jussara. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A campanha do Março Lilás começou, tentando conscientizar a população sobre o câncer do colo do útero. Em Anápolis, dois lugares ficam disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar exames preventivos.

Isso inclui tanto a realização do Papanicolau, indicado para mulheres de 25 a 64 anos, quanto a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), aplicada em meninos e meninas.

O primeiro local onde isso fica disponível é nas Unidades de Saúde da Família (USFs), mediante agendamento prévio no próprio espaço.

O segundo é na Unidade de Saúde da Mulher, localizada na Avenida Miguel João, na Vila Jussara. Ali, o exame é realizado de segunda a quarta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h30. O atendimento é feito por demanda espontânea.

É importante ressaltar que mulheres com até 25 anos precisam apresentar o pedido médico para agendar o exame. Sempre é necessário levar documento pessoal com foto e cartão do SUS.

O Papanicolau deve ser feito a cada três anos, após dois exames anuais consecutivos com resultado normal.

Já a vacinação contra o HPV fica disponível nas USFs para meninos e meninas entre nove e 14 anos. É preciso levar apenas documento pessoal e cartão de vacinação, mas é obrigatória a presença de um responsável.

Atualmente, Anápolis também disponibiliza doses para jovens de 15 a 19 anos que não receberam a dose na faixa etária recomendada.

