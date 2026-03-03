Mega drone submarino da Boeing tem 26 metros e pode percorrer 12 mil km sem tripulação
Drone submarino autônomo combina propulsão híbrida, alcance transoceânico e compartimento modular para missões de vigilância
Projetado para operar longas distâncias sem tripulação, o Orca XLUUV é um drone submarino autônomo desenvolvido pela Boeing para a Marinha dos Estados Unidos.
Com 26 metros de comprimento (incluindo módulo de carga) e alcance estimado em 12.000 quilômetros, o equipamento integra uma nova geração de plataformas navais não tripuladas voltadas a missões prolongadas.
O programa teve início a partir do protótipo Echo Voyager, desenvolvido desde 2012. Em 2019, um contrato de US$ 274 milhões viabilizou a construção do primeiro modelo operacional.
- Banco Central inicia retirada definitiva de notas clássicas de R$ 2 a R$ 100 e bancos já começam a recolher cédulas antigas dos brasileiros
- A cidade do interior de Goiás onde a água tem mil anos e pode atingir 57 °C virou modelo em turismo termal e descanso da vida agitada
- Confira o resultado da Dupla Sena 2931 desta segunda-feira (02); prêmio é de R$ 3,2 milhões
Com deslocamento entre 80 e 85 toneladas, o Orca é classificado como um dos maiores veículos submarinos autônomos do mundo ocidental.
A propulsão híbrida diesel-elétrica combina baterias de íons de lítio — utilizadas durante a navegação submersa para reduzir ruído — com gerador a diesel, que recarrega o sistema quando o veículo emerge.
A velocidade máxima chega a cerca de 15 km/h, enquanto o cruzeiro econômico de 5,5 km/h favorece a autonomia de longo alcance.
Um dos principais diferenciais está no compartimento modular de carga, com cerca de 10 metros e capacidade para até 8 toneladas de equipamentos.
A configuração permite adaptar o veículo para diferentes finalidades, como vigilância, mapeamento submarino, guerra de minas, operações antissubmarino e coleta de dados.
O sistema opera com alto grau de autonomia, utilizando navegação inercial e GPS quando em superfície, além de algoritmos embarcados para planejamento de rotas.
A comunicação ocorre de forma intermitente, via satélite ou frequências de muito baixa frequência (VLF).
O primeiro exemplar foi entregue em 2023, e testes marítimos realizados em 2024 validaram a estrutura e os sistemas de propulsão. A previsão é que múltiplas unidades passem a operar nos próximos anos.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!