Mega drone submarino da Boeing tem 26 metros e pode percorrer 12 mil km sem tripulação

Drone submarino autônomo combina propulsão híbrida, alcance transoceânico e compartimento modular para missões de vigilância

Gabriel Dias - 03 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Journal Military)

Projetado para operar longas distâncias sem tripulação, o Orca XLUUV é um drone submarino autônomo desenvolvido pela Boeing para a Marinha dos Estados Unidos.

Com 26 metros de comprimento (incluindo módulo de carga) e alcance estimado em 12.000 quilômetros, o equipamento integra uma nova geração de plataformas navais não tripuladas voltadas a missões prolongadas.

O programa teve início a partir do protótipo Echo Voyager, desenvolvido desde 2012. Em 2019, um contrato de US$ 274 milhões viabilizou a construção do primeiro modelo operacional.

Com deslocamento entre 80 e 85 toneladas, o Orca é classificado como um dos maiores veículos submarinos autônomos do mundo ocidental.

A propulsão híbrida diesel-elétrica combina baterias de íons de lítio — utilizadas durante a navegação submersa para reduzir ruído — com gerador a diesel, que recarrega o sistema quando o veículo emerge.

A velocidade máxima chega a cerca de 15 km/h, enquanto o cruzeiro econômico de 5,5 km/h favorece a autonomia de longo alcance.

Um dos principais diferenciais está no compartimento modular de carga, com cerca de 10 metros e capacidade para até 8 toneladas de equipamentos.

A configuração permite adaptar o veículo para diferentes finalidades, como vigilância, mapeamento submarino, guerra de minas, operações antissubmarino e coleta de dados.

O sistema opera com alto grau de autonomia, utilizando navegação inercial e GPS quando em superfície, além de algoritmos embarcados para planejamento de rotas.

A comunicação ocorre de forma intermitente, via satélite ou frequências de muito baixa frequência (VLF).

O primeiro exemplar foi entregue em 2023, e testes marítimos realizados em 2024 validaram a estrutura e os sistemas de propulsão. A previsão é que múltiplas unidades passem a operar nos próximos anos.

