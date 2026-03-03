Morte de estudante causa comoção em Goiânia

Jovem de 19 anos, se preparava para o vestibular de Medicina

Pedro Ribeiro - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Colégio WR)

A morte da estudante Laura Reis de Oliveira, de 19 anos, causou forte comoção em Goiânia e em Morrinhos, no Sul do estado, onde ela nasceu e foi sepultada.

A jovem fazia cursinho preparatório com o sonho de ser aprovada em Medicina. Ela estudava no Colégio WR, na capital.

Amigo da família, Wesley Santos, em entrevista ao O Popular, relatou que a cidade se uniu em uma corrente de solidariedade após a jovem ser diagnosticada com leucemia.

Segundo Wesley, foram cerca de 300 doações de sangue foram registradas após pedidos compartilhados nas redes sociais.

“Uma menina estudiosa, meiga, muito educada e amada, com sonhos pela frente”, afirmou.

Laura morreu na segunda-feira (02) e foi sepultada na terça-feira (03), em Morrinhos. Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a perda. “Que Deus conforte e dê forças a toda a família e amigos”, escreveu uma internauta.

“Lembro dela, ótima aluna e esforçada”, comentou outra pessoa.

O Colégio WR publicou nota de pesar destacando a força e serenidade demonstradas pela estudante diante dos desafios e manifestou solidariedade à família.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!