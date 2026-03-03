Motoristas de aplicativo da Uber com carro elétrico podem receber benefício de R$ 20,9 mil neste país

Iniciativa “Go Electric” dá abono de milhares de reais a motoristas e pode ser somado a incentivos para comprar um EV

Gustavo de Souza - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Uber passou a oferecer um subsídio de US$ 4 mil (cerca de R$ 20,9 mil) para motoristas que trocarem veículos a combustão por modelos 100% elétricos, também chamados de EV (electric vehicle, veículo elétrico numa tradução livre).

O incentivo faz parte de uma estratégia para acelerar a eletrificação da frota cadastrada na plataforma e reduzir o custo de entrada, ainda considerado um dos principais obstáculos para a troca.

Como funciona o “Go Electric”

O programa em vigor nos Estados Unidos, chamado Go Electric, permite que motoristas se candidatem ao valor. Segundo a empresa, o subsídio vale para carros elétricos novos ou usados e está disponível, neste início, em Nova York, Califórnia, Colorado e Massachusetts. A Uber afirma que a ajuda pode ser cumulativa com incentivos estaduais, ampliando o desconto no momento da compra.

Meta ambiental e pressão por redução de incentivos

A Uber liga a medida ao compromisso de se tornar uma plataforma de emissões zero em prazos diferentes conforme a região: até 2030 em cidades dos EUA, Canadá e Europa, e até 2040 no restante do mundo.

A empresa também aposta em mudanças no produto: o Uber Green foi rebatizado como Uber Electric, reforçando a comunicação de viagens elétricas no aplicativo.

Infraestrutura ainda é um gargalo

A eletrificação é apontada como peça-chave porque o transporte é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa nos EUA, respondendo por cerca de 28% do total. Ainda assim, motoristas relatam desafios práticos, como acesso a carregadores e tempo de recarga.

Parcerias para colocar mais EVs na rua

Em paralelo, a Uber firmou parceria com a BYD para levar 100 mil veículos elétricos à plataforma, com início em Europa e América Latina, incluindo condições de preço e financiamento para motoristas.

