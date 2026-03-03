Psiquiatra aponta sinais sutis de autismo em adultos que quase passam despercebidos

Médico explica como sinais sutis de autismo em adultos podem ser mascarados por anos e alerta para importância de avaliação profissional

Gabriel Yuri Souto - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução / Naia Autismo)

Os sinais sutis de autismo em adultos nem sempre são facilmente identificados. Muitas pessoas passam anos sem perceber características do espectro porque aprenderam a se adaptar às exigências sociais e a mascarar comportamentos desde a infância.

O alerta foi feito pelo psiquiatra Dário Sampaio, conhecido nas redes sociais como @dr.dario.sampaio, ao abordar o tema em vídeo informativo.

Segundo o especialista, a ausência de diagnóstico na fase infantil não significa necessariamente ausência de traços. Em muitos casos, o adulto desenvolve estratégias de camuflagem social para “funcionar” dentro do que a sociedade considera padrão.

Como consequência, familiares, colegas e até a própria pessoa deixam de perceber sinais que poderiam indicar a presença do transtorno do espectro autista.

Sinais que podem passar despercebidos

Entre os comportamentos citados estão a exaustão extrema após interações sociais, o hábito de ensaiar mentalmente conversas antes de falar e o apego intenso a interesses específicos.

Além disso, incômodos acentuados com sons, texturas ou mudanças inesperadas também aparecem com frequência nos relatos.

De acordo com o psiquiatra, esses traços muitas vezes recebem rótulos como “timidez”, “drama”, “sensibilidade excessiva” ou “antissocial”. No entanto, quando analisados em conjunto e com profundidade, podem indicar algo mais amplo dentro do espectro.

Camuflagem social e sobrecarga interna

O médico explica que muitos adultos desenvolvem uma habilidade sofisticada de camuflagem social. Eles observam padrões de comportamento, imitam expressões faciais e treinam respostas consideradas adequadas. Dessa forma, conseguem aparentar adaptação ao ambiente.

Por outro lado, essa adaptação constante pode gerar sobrecarga emocional significativa. A necessidade contínua de monitorar gestos, palavras e reações tende a aumentar o cansaço mental e a sensação de inadequação.

Em alguns casos, a pessoa só percebe o impacto anos depois, ao buscar ajuda por ansiedade, depressão ou esgotamento.

Informação não substitui diagnóstico

Apesar da importância da divulgação de informações, Dário Sampaio reforça que identificar sinais não equivale a receber diagnóstico. Apenas avaliação clínica conduzida por profissional habilitado pode confirmar ou descartar a presença do transtorno.

Ainda assim, reconhecer padrões pode representar o primeiro passo para o autoconhecimento e para a busca de apoio adequado. O especialista destaca que compreender a própria forma de funcionamento favorece relações mais saudáveis e maior compaixão consigo mesmo.

A discussão sobre autismo em adultos ainda é recente no Brasil, especialmente nos casos considerados mais sutis. Por isso, ampliar o debate contribui para reduzir estigmas e incentivar quem apresenta dúvidas a procurar orientação especializada.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!