Zelenski quer trocar de armas com países do golfo Pérsico
Presidente ucraniano sugere acordo militar envolvendo sistemas de defesa aérea com países da região do Oriente Médio
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em uma proposta inusual feita de um país sob fogo para outros, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta terça (3) estar disposto a trocar com nações do golfo Pérsico armas interceptadoras que tem em maior quantidade por mísseis para o sistema antiaéreo americano de média altitude Patriot.
Os países sob ataque do Irã na costa do golfo são submetidos a drones e mísseis de curto alcance, que podem ser detidos pelos sistemas da Ucrânia.
Já os caríssimos Patriot operam mísseis em falta para Zelenski, e são vitais para defender cidades como Kiev de modelos de longo alcance da Rússia.