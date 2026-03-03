Zelenski quer trocar de armas com países do golfo Pérsico

Presidente ucraniano sugere acordo militar envolvendo sistemas de defesa aérea com países da região do Oriente Médio

(Foto: Captura de Tela/Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em uma proposta inusual feita de um país sob fogo para outros, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta terça (3) estar disposto a trocar com nações do golfo Pérsico armas interceptadoras que tem em maior quantidade por mísseis para o sistema antiaéreo americano de média altitude Patriot.

Os países sob ataque do Irã na costa do golfo são submetidos a drones e mísseis de curto alcance, que podem ser detidos pelos sistemas da Ucrânia.

Já os caríssimos Patriot operam mísseis em falta para Zelenski, e são vitais para defender cidades como Kiev de modelos de longo alcance da Rússia.

