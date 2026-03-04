Alcolumbre diz que se Lula quer falar com ele, deve procurá-lo

Encontro entre eles estava previsto para esta semana para destravar a indicação de Jorge Messias ao STF

Folhapress - 04 de março de 2026

Senador Davi Alcolumbre (União-AP) (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

CAROLINA LINHARES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou, nesta quarta-feira (4), que o presidente Lula (PT) deve procurá-lo se quiser falar com ele.

Um encontro entre eles estava previsto para esta semana para destravar a indicação de Jorge Messias ao STF (Supremo Tribunal Federal), mas não ocorreu.

“A gente espera ser chamado por todas as pessoas que a gente tem respeito e consideração. E, naturalmente, da mesma maneira que quando eu desejei, em outras oportunidades, conversar pessoalmente com o presidente da República, eu procurei ele. E é legítimo, inclusive, que se ele desejar falar comigo, ele deve me procurar para a gente poder continuar numa relação de pacificação e de harmonia entre os Poderes. É isso que eu entendo da democracia”, disse Alcolumbre a jornalistas.

O presidente do Senado havia sido questionado sobre uma agenda com Lula. A respeito de Messias, Alcolumbre respondeu que o governo ainda não enviou a mensagem com a indicação, primeiro passo para que a sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) seja marcada.

Messias foi anunciado o escolhido de Lula para vaga no STF em 20 de novembro, mas até agora ainda não passou por sabatina de senadores.

Na terça-feira (3), o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o encontro entre Lula e Alcolumbre aconteceria em breve.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!