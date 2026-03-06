O quarto secreto de 100 m² no topo da Torre Eiffel que guarda uma história pouco conhecida

Entre turistas e flashes, há uma porta que poucos conhecem, um espaço invisível que guarda memórias no ponto mais alto

Magno Oliver - 06 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Fabiana Bertotti)

Símbolo máximo de Paris e uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo, a Torre Eiffel guarda um detalhe que passa despercebido por milhões de visitantes todos os anos.

No ponto mais alto da estrutura, a mais de 300 metros de altura, existe um espaço de aproximadamente 100 metros quadrados que funcionou como escritório particular de seu criador, o engenheiro Gustave Eiffel.

A torre começou a ser erguida em janeiro de 1887, após vencer um concurso para integrar a Exposição Universal de 1889, evento que celebraria o centenário da Revolução Francesa.

Concluída em março daquele ano, tornou-se a estrutura mais alta já construída até então, com cerca de 10.100 toneladas de ferro.

Desde o início, o monumento foi concebido como atração pública, mas o último nível incluía um ambiente reservado, planejado exclusivamente para uso pessoal do engenheiro.

O espaço foi projetado para servir como escritório e sala de recepção. Contava com banheiro, cozinha e mobiliário sob medida, mas não possuía quarto, indicando que não era destinado à moradia permanente.

Ali, Eiffel realizava observações meteorológicas, experimentos relacionados à resistência do ar e recebia convidados ilustres. Mesmo diante de propostas financeiras generosas para alugar o local, ele optou por manter o ambiente restrito.

Entre as visitas mais célebres está a do inventor americano Thomas Edison, que esteve no local em setembro de 1889.

Na ocasião, presenteou Eiffel com um fonógrafo patenteado e deixou uma dedicatória no Livro de Ouro do monumento, elogiando a grandiosidade da obra.

O espaço também recebeu artistas, membros da realeza europeia e personalidades influentes da época, consolidando-se como ponto de encontro reservado no topo da capital francesa.

Após a morte de Eiffel, em 1923, o escritório permaneceu fechado por décadas e, depois da Segunda Guerra Mundial, passou a abrigar equipamentos técnicos ligados às antenas de telecomunicação instaladas na torre.

Atualmente, o ambiente não é aberto ao público, embora parte tenha sido recriada para fins históricos. Visitantes podem observar, através das janelas, figuras que reconstituem o encontro entre Eiffel e Edison, além de acessar conteúdos digitais imersivos por meio de códigos QR espalhados pelo monumento.

O endereço mais exclusivo de Paris, no entanto, segue fora do mercado, preservado como um dos segredos mais curiosos da engenharia mundial.

