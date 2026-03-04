Supermercado supera aplicativos e vira melhor lugar para encontrar amor, diz estudo

Pesquisa aponta que quase metade dos solteiros prefere conhecer alguém pessoalmente, em vez de usar aplicativos de relacionamento

Gabriel Yuri Souto - 04 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Uma pesquisa recente revelou que quase 50% dos solteiros preferem conhecer alguém de forma presencial e espontânea, como no supermercado, em vez de recorrer a aplicativos de relacionamento. O levantamento reforça uma tendência que especialistas já chamam de “organic dating”, ou encontros orgânicos.

As informações foram divulgadas com base em estudo recente sobre comportamento afetivo e conexões interpessoais na era digital.

Presença física fortalece conexões

Segundo especialistas, o cérebro humano processa sinais presenciais com muito mais profundidade do que interações virtuais. O olhar, a postura, o tom de voz e a linguagem corporal influenciam diretamente a percepção de autenticidade e empatia.

Além disso, estudos em neurociência indicam que a presença física ativa áreas do cérebro ligadas à confiança e à conexão emocional. Por isso, muitos solteiros relatam maior sensação de química quando o contato ocorre no mundo real.

Enquanto isso, aplicativos dependem de algoritmos e filtros que, embora facilitem o encontro inicial, não conseguem reproduzir totalmente os sinais não verbais.

Carrinho de compras pode revelar mais do que perfil online

O estudo também destaca que situações cotidianas, como um encontro inesperado no supermercado, permitem observações espontâneas sobre hábitos e estilo de vida.

Um simples olhar para o carrinho de compras pode revelar preferências alimentares, rotina e até traços de personalidade. Dessa forma, a conexão surge de maneira mais natural e contextualizada.

Além disso, ambientes comuns reduzem a pressão típica de encontros marcados por aplicativos, o que favorece interações mais autênticas.

Tendência de encontros orgânicos cresce

O chamado “organic dating” ganha espaço justamente em um momento de saturação dos aplicativos. Muitos usuários relatam cansaço digital e dificuldade em estabelecer vínculos duradouros apenas por meio de conversas online.

Por isso, a pesquisa sugere que parte dos solteiros busca retomar experiências presenciais, onde a química acontece por meio de conexões não verbais e reações espontâneas.

O levantamento reforça que, apesar da tecnologia facilitar aproximações, o contato humano direto continua desempenhando papel central na formação de relacionamentos.

