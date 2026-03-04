Supermercado supera aplicativos e vira melhor lugar para encontrar amor, diz estudo
Pesquisa aponta que quase metade dos solteiros prefere conhecer alguém pessoalmente, em vez de usar aplicativos de relacionamento
Uma pesquisa recente revelou que quase 50% dos solteiros preferem conhecer alguém de forma presencial e espontânea, como no supermercado, em vez de recorrer a aplicativos de relacionamento. O levantamento reforça uma tendência que especialistas já chamam de “organic dating”, ou encontros orgânicos.
As informações foram divulgadas com base em estudo recente sobre comportamento afetivo e conexões interpessoais na era digital.
Presença física fortalece conexões
Segundo especialistas, o cérebro humano processa sinais presenciais com muito mais profundidade do que interações virtuais. O olhar, a postura, o tom de voz e a linguagem corporal influenciam diretamente a percepção de autenticidade e empatia.
Além disso, estudos em neurociência indicam que a presença física ativa áreas do cérebro ligadas à confiança e à conexão emocional. Por isso, muitos solteiros relatam maior sensação de química quando o contato ocorre no mundo real.
Enquanto isso, aplicativos dependem de algoritmos e filtros que, embora facilitem o encontro inicial, não conseguem reproduzir totalmente os sinais não verbais.
Carrinho de compras pode revelar mais do que perfil online
O estudo também destaca que situações cotidianas, como um encontro inesperado no supermercado, permitem observações espontâneas sobre hábitos e estilo de vida.
Um simples olhar para o carrinho de compras pode revelar preferências alimentares, rotina e até traços de personalidade. Dessa forma, a conexão surge de maneira mais natural e contextualizada.
Além disso, ambientes comuns reduzem a pressão típica de encontros marcados por aplicativos, o que favorece interações mais autênticas.
Tendência de encontros orgânicos cresce
O chamado “organic dating” ganha espaço justamente em um momento de saturação dos aplicativos. Muitos usuários relatam cansaço digital e dificuldade em estabelecer vínculos duradouros apenas por meio de conversas online.
Por isso, a pesquisa sugere que parte dos solteiros busca retomar experiências presenciais, onde a química acontece por meio de conexões não verbais e reações espontâneas.
O levantamento reforça que, apesar da tecnologia facilitar aproximações, o contato humano direto continua desempenhando papel central na formação de relacionamentos.
