Pão recheado na airfryer: fica uma delícia e é muito fácil de fazer

Receita simples transforma poucos ingredientes em um lanche quente, crocante por fora e muito cremoso por dentro

Daniella Bruno - 06 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pinterest)

Algumas receitas fazem sucesso justamente por unir praticidade e sabor. O pão recheado preparado na airfryer é um exemplo perfeito disso. Com poucos ingredientes e um preparo rápido, a receita se transforma em uma ótima opção para um lanche da tarde ou até mesmo para uma refeição improvisada.

Logo no primeiro preparo, muita gente se surpreende com o resultado. Isso acontece porque a airfryer deixa o pão levemente crocante por fora, enquanto o recheio fica quente e extremamente cremoso. Como resultado, a combinação agrada quem busca algo simples, mas cheio de sabor.

Além disso, a receita permite diversas variações. Dependendo do gosto, é possível usar diferentes tipos de queijo, presunto, frango desfiado ou até ingredientes que já estão disponíveis na geladeira. Dessa forma, o prato se adapta facilmente à rotina da cozinha.

Como preparar o pão recheado na airfryer

Primeiramente, escolha um pão macio, como pão francês ou pão de forma mais espesso. Em seguida, faça um corte no centro para criar espaço para o recheio.

Depois disso, comece a montagem. Coloque queijo, presunto ou outro ingrediente de sua preferência dentro do pão. Para deixar o recheio ainda mais cremoso, muitas pessoas também adicionam requeijão ou um pouco de molho.

Logo após montar o lanche, leve o pão recheado para a airfryer. Ajuste a temperatura média e deixe assar por alguns minutos. Durante esse tempo, o calor circula pelo pão e derrete o recheio de forma uniforme.

Quando o pão estiver dourado e o queijo completamente derretido, a receita estará pronta para servir.

Por que essa receita faz tanto sucesso

O pão recheado na airfryer se popularizou justamente por causa da praticidade. Em poucos minutos, é possível preparar um lanche quente e muito saboroso sem precisar usar forno ou fogão.

Além disso, a airfryer ajuda a criar uma textura especial no pão. A parte externa fica levemente crocante, enquanto o interior mantém o recheio macio e cremoso. Essa combinação de texturas torna a receita ainda mais irresistível.

Outro ponto importante é a versatilidade. A base da receita é simples, mas o recheio pode mudar completamente o resultado final. Por isso, muita gente aproveita para testar novas combinações e criar versões diferentes do lanche.

No fim das contas, o sucesso da receita está justamente na simplicidade. Com poucos minutos de preparo e ingredientes acessíveis, o pão recheado na airfryer se transforma em uma solução rápida para matar a fome com muito sabor.

