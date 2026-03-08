Apostas em Goiás levam mais de R$ 240 mil após acertarem dezenas na Mega-Sena; veja locais

Próximo sorteio tem premiação estimada de R$ 60 milhões e ocorrerá na próxima segunda-feira (10)

Augusto Araújo - 08 de março de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)

No último sorteio da Mega-Sena, quatro apostas registradas em Goiás tiveram uma sorte grande e levaram para casa uma premiação, após acertarem cinco das seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (07).

As bolinhas selecionadas no concurso de número 2979 foram: 15 – 22 – 27 – 32 – 50 – 58.

Três apostas foram feitas na modalidade simples. Elas foram registradas em Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis e Montividiu, recebendo R$ 61.085,40 cada.

Já a outra cartela é de Rio Verde e foi feita na modalidade bolão. Com oito cotas, ela recebeu R$61.085,36, o que contabiliza R$ 7.635,67 para cada membro registrado.

Somadas, as apostas receberam o montante de R$ 244.341,56.

Outros sortudos

Além das apostas goianas, outras 28 cartelas também fizeram a quina na Mega-Sena, recebendo valores que variaram de R$ 61.085,36 até R$427.597,69, conforme a modalidade de registro feito.

Apesar disso, ninguém acertou todas as dezenas sorteadas e levou o prêmio máximo para casa.

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2982, será realizado nesta segunda-feira (05), a partir das 21h, e tem premiação estimada de R$ 60 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

