Declaração do Imposto de Renda 2026 deve ter prazo menor; saiba datas
Receita Federal marcou para 16 de março o anúncio das regras do Imposto de Renda de 2026, e a janela de envio tende a ficar mais apertada
A temporada de declaração do Imposto de Renda 2026 deve exigir mais organização dos contribuintes. A Receita Federal ainda não divulgou o calendário oficial, mas já confirmou que apresentará as regras da declaração em coletiva marcada para o dia 16 de março.
Historicamente, o prazo para envio das declarações começa na segunda quinzena de março e termina no fim de maio. Em 2025, por exemplo, o período foi de 17 de março a 30 de maio. Como o calendário é definido todos os anos por instrução normativa da Receita, a janela de envio pode variar alguns dias.
Neste ano, a expectativa é de que o período efetivo de entrega seja um pouco menor, dependendo da combinação das datas e da definição oficial do cronograma.
Receita divulgará calendário do IR 2026
A coletiva marcada para 16 de março deve detalhar o cronograma completo da declaração, incluindo data de início do envio, prazo final e eventuais mudanças nas regras do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).
Somente após esse anúncio será liberado o programa oficial da declaração, que permitirá aos contribuintes enviar as informações referentes ao ano-base 2025.
Organização antecipada evita correria
Mesmo antes da abertura do prazo, especialistas recomendam que os contribuintes já comecem a reunir documentos e revisar dados financeiros.
Entre os principais documentos estão os informes de rendimentos fornecidos por empresas, bancos e instituições financeiras. Esses comprovantes mostram salários recebidos, aplicações financeiras e valores de imposto retido.
Segundo a Receita Federal, as fontes pagadoras devem disponibilizar esses informes até o último dia útil de fevereiro.
Documentos essenciais para a declaração
Os contribuintes devem reunir documentos relacionados a rendimentos, patrimônio e despesas dedutíveis. Entre os principais estão:
- Informes de rendimentos de trabalho ou pró-labore
- Extratos bancários e aplicações financeiras
- Comprovantes de previdência privada ou aposentadoria
- Recibos de despesas médicas e educacionais
- Documentos de imóveis, veículos e investimentos
Enviar cedo pode acelerar restituição
Quem entrega a declaração nos primeiros dias costuma enfrentar menos instabilidade no sistema da Receita e pode receber a restituição mais rapidamente, respeitadas as prioridades legais.
Ainda assim, especialistas recomendam atenção na revisão dos dados. Informações incorretas podem levar à necessidade de retificação ou até à retenção da declaração na chamada malha fina.
