Gato arisco: 7 dicas para melhorar o comportamento do animal com ajustes simples

Com paciência e pequenas mudanças na rotina, é possível conquistar a confiança do seu pet

Daniella Bruno - 08 de março de 2026

Gata já viu dois tutores morrer e está com a terceira família. (Foto: Ilustração/Amelie/Pexels).

Ter um gato arisco em casa é mais comum do que parece. O comportamento geralmente está ligado ao medo, a experiências passadas ou à falta de adaptação ao ambiente. Por isso, antes de qualquer tentativa de mudança, é essencial observar a rotina do animal e identificar possíveis gatilhos.

Mudanças bruscas, barulhos frequentes e ausência de espaços seguros podem intensificar a desconfiança do pet. Além disso, visitas constantes ou alterações na disposição dos móveis também podem gerar insegurança.

Entender a causa é o primeiro passo para melhorar a convivência e fortalecer a confiança.

Pequenos ajustes, como criar esconderijos confortáveis, respeitar o tempo do pet e evitar forçar contato, podem fazer grande diferença ao longo do tempo. No entanto, é importante agir com paciência e constância para obter resultados duradouros.

O que pode deixar o gato mais desconfiado

Primeiramente, vale lembrar que os gatos são animais territoriais. Quando você altera o ambiente com frequência, o animal pode se sentir ameaçado. Sons altos, como aspirador de pó ou música em volume elevado, também costumam provocar estresse.

Além disso, experiências negativas anteriores, como maus-tratos ou socialização insuficiente nos primeiros meses de vida, influenciam diretamente no comportamento. Por isso, oferecer estabilidade e previsibilidade na rotina ajuda o gato a se sentir mais seguro.

Outro ponto importante é respeitar os sinais corporais. Se o animal recua, abaixa as orelhas ou mantém a cauda encolhida, ele demonstra desconforto. Nesses momentos, insistir no contato pode piorar a situação.

7 ajustes simples que ajudam na convivência

1. Crie esconderijos confortáveis — caixas, nichos ou prateleiras altas ajudam o gato a se sentir protegido.

2. Estabeleça uma rotina fixa — horários previsíveis para alimentação reduzem a ansiedade.

3. Evite movimentos bruscos — aproxime-se com calma e fale em tom baixo.

4. Use reforço positivo — ofereça petiscos quando o animal demonstrar aproximação espontânea.

5. Disponibilize arranhadores e brinquedos — isso reduz o estresse acumulado.

6. Respeite o tempo do pet — cada gato tem seu próprio ritmo de adaptação.

7. Considere ajuda profissional — em casos mais intensos, um veterinário ou especialista em comportamento felino pode orientar.

Ao aplicar essas mudanças de forma consistente, você fortalece o vínculo e cria um ambiente mais acolhedor. Com o tempo, o gato tende a demonstrar mais confiança e tranquilidade.

A paciência é a principal aliada nesse processo. Ao invés de exigir mudanças rápidas, foque em construir uma relação baseada em respeito e segurança.

