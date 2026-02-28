Como os gatos escolhem o seu “humano preferido”, segundo a ciência

Estudos mostram que a preferência felina envolve segurança, rotina e respeito aos limites — e não apenas quem enche a tigela

Isabella Victória - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Revistaoeste.com)

Quem convive com um gato já percebeu: dentro da mesma casa, o felino costuma demonstrar preferência clara por uma pessoa.

Ele segue um membro da família, dorme ao lado dele ou busca seu colo com mais frequência.

Mas essa escolha não acontece por acaso — e a ciência ajuda a explicar.

Pesquisas sobre comportamento felino indicam que os gatos formam vínculos baseados principalmente em segurança, previsibilidade e qualidade das interações.

Ou seja, o “humano preferido” não é escolhido apenas por oferecer comida, mas por transmitir confiança e respeitar limites.

A rotina pesa mais do que parece

Um estudo da Oregon State University mostrou que muitos gatos valorizam mais a atenção social do que até mesmo a comida.

Isso significa que o tempo de interação consistente pode ser decisivo na construção do vínculo.

Os gatos são animais de hábito. Eles observam padrões, associam comportamentos e criam referências.

Quando uma pessoa se torna fonte constante de estímulos positivos — como brincadeiras, carinho no momento certo e petiscos — o animal passa a enxergá-la como parte segura do seu território.

Entre os fatores mais importantes estão:

Alimentação: quem oferece sustento cria uma base inicial de confiança.

Brincadeiras: estímulos mentais fortalecem o laço social.

Segurança: dormir perto de alguém é sinal máximo de confiança.

Ainda assim, a rotina vai além da tigela de ração.

A previsibilidade nas interações diárias faz o gato se sentir protegido.

O comportamento humano faz diferença

Ao contrário do que muitos imaginam, gatos raramente escolhem quem mais insiste em contato físico.

Pelo contrário: eles tendem a se aproximar de quem respeita seu espaço.

Movimentos bruscos, sons altos e tentativas constantes de pegar o animal no colo podem gerar desconforto.

Já pessoas que utilizam tom de voz suave, evitam forçar carinho e permitem que o gato tome a iniciativa costumam ganhar pontos.

Entre os comportamentos mais valorizados pelos felinos estão:

Respeitar o tempo e o espaço do animal.

Manter interações consistentes e calmas.

Evitar contato físico indesejado.

Usar linguagem corporal tranquila.

Em outras palavras, paciência é um dos critérios mais importantes nessa “seleção”.

Personalidade também influencia

Estudos sugerem que existe uma espécie de espelhamento comportamental entre tutor e gato.

Pessoas emocionalmente estáveis e calmas tendem a conviver com gatos menos estressados.

Diferentemente dos cães, que costumam buscar aprovação constante, os gatos valorizam autonomia.

Assim, quando o tutor entende sinais de desconforto e respeita limites, o vínculo se fortalece naturalmente.

Os fatores com maior impacto no favoritismo felino incluem:

Autonomia respeitada (relevância muito alta)

Comunicação suave e previsível (alta relevância)

Interação ativa com brincadeiras e carinho (relevância média)

Vai além da comida

Embora a alimentação seja um fator importante, ela raramente determina sozinha a preferência do gato.

A comida cria associação positiva imediata, mas o vínculo emocional exige algo mais profundo: constância, segurança e leitura adequada dos sinais do animal.

Se quem alimenta o gato também respeita seus limites e mantém interações equilibradas, a chance de se tornar o “humano número um” aumenta consideravelmente.

Como saber se você é o favorito?

Alguns comportamentos deixam claro que o gato escolheu você:

Seguir pela casa.

Dormir próximo ou encostar durante o descanso.

“Amassar pãozinho” no colo.

Piscar lentamente ao olhar para você.

Aproximar-se com a cauda erguida e levemente curvada.

Esses gestos indicam confiança máxima.

E, no universo felino, confiança é o equivalente ao afeto mais puro.

No fim das contas, os gatos não escolhem por insistência ou barulho.

Eles escolhem por segurança. E quem oferece isso, sem invadir seu espaço, acaba conquistando um lugar especial no coração — silencioso, mas definitivo.

