Noite de bebedeira termina com homem ferido e confusão em clínica médica na Vila Jaiara

Caso começou após desentendimento em uma residência da região, onde a vítima teve o braço cortado com um copo de vidro

Ícaro Gonçalves - 08 de março de 2026

Confusão ocorreu na madrugada, durante confraternização entre os três envolvidos (Foto: Reprodução/Google Maps/Alessandro K.)

Uma confusão envolvendo três pessoas terminou com um homem ferido e a necessidade de intervenção da Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (08), em uma clínica médica na Vila Jaiara, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que os três envolvidos, dois homens e uma mulher, estavam em uma casa da região bebendo e conversando.

Por volta das 2h da madrugada, o grupo começou a discutir. Foi quando a mulher, de 46 anos, se exaltou, quebrou um copo de vidro, e cortou o braço esquerdo de um dos homens no local.

A vítima, de 49 anos, precisou de socorro médico, pois o corte era profundo e com mais de 20 centímetros de extensão.

Após o ocorrido, os três decidiram ir até a unidade de saúde da Vila Jaiara para buscar atendimento médico. No entanto, já dentro da clínica, uma nova discussão começou entre eles.

Funcionários relataram que a mulher ficou bastante alterada e passou a ameaçar pessoas no local com uma garrafa de vidro. Diante da situação, o segurança da unidade precisou intervir para conter a suspeita até a chegada da PM.

Quando os policiais chegaram, os envolvidos foram levados para a delegacia para os procedimentos necessários.

O homem ferido afirmou que o episódio foi resultado de um “mal-entendido” e disse que, naquele momento, não tinha interesse em registrar representação contra a mulher.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da confusão e do ferimento.

