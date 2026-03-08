Pessoas que moram sozinhas e estão desempregadas podem solicitar benefício de R$ 600
Brasileiros que moram sozinhos podem ter direito ao Bolsa Família, desde que atendam aos critérios de renda, inscrição no CadÚnico e análise do governo
Pessoas que moram sozinhas também podem ter direito ao Bolsa Família. Nesses casos, o governo classifica o beneficiário como integrante de uma família unipessoal, ou seja, formada por apenas uma pessoa.
No entanto, o acesso ao benefício não ocorre de forma automática. Para entrar no programa, o cidadão precisa atender aos critérios exigidos pelo governo federal e passar pela análise cadastral.
Entre os casos mais comuns estão pessoas desempregadas, sem renda fixa ou em situação de vulnerabilidade social.
Quais são os requisitos para receber o benefício?
Para solicitar o Bolsa Família, a pessoa que mora sozinha precisa cumprir alguns requisitos básicos.
O principal deles é ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Além disso, também é necessário estar inscrito no CadÚnico, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Outro ponto importante é comprovar que mora sozinho, já que essa informação influencia diretamente na análise do cadastro.
Onde fazer o cadastro no CadÚnico?
A inscrição no CadÚnico deve ser feita no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da residência do interessado.
Geralmente, o atendimento exige a apresentação de documentos como:
- RG;
- CPF;
- comprovante de residência;
- título de eleitor, para maiores de 18 anos;
- carteira de trabalho, se houver.
Depois do cadastro, o governo analisa as informações para verificar se a pessoa se encaixa nas regras do programa.
Qual é o valor do Bolsa Família para quem mora sozinho?
O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, inclusive para quem mora sozinho.
Além disso, em algumas situações específicas, o programa pode incluir valores adicionais. No entanto, isso depende do perfil do beneficiário e das regras vigentes no momento da análise.
Benefício depende de aprovação do governo
Mesmo quando a pessoa atende aos requisitos informados, o pagamento do Bolsa Família depende da análise e aprovação do governo.
Além disso, a concessão também pode variar conforme a disponibilidade do programa e os critérios de fiscalização adotados para evitar fraudes.
Por isso, especialistas orientam que o cidadão mantenha os dados atualizados no CadÚnico e acompanhe o andamento do cadastro junto ao CRAS.
