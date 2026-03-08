Últimos dias de inscrições para processos seletivos em Goiás com início imediato e salários de até R$ 8 mil

Oportunidades compreendem diferentes áreas do conhecimento

Natália Sezil - 08 de março de 2026

Campus Cristalina do IF Goiano. (Foto: Marcos S/Google Maps)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) tem dois processos seletivos na reta final de inscrições. Ambos são para início imediato, com salários de até R$ 8 mil.

Os dois buscam contratar professores substitutos temporariamente, com prazo até às 23h59 deste domingo (08). Interessados devem se inscrever pelo portal de processos seletivos do instituto, que pode ser acessado clicando aqui.

O primeiro dos certames é para o Campus de Urutaí, no Sudeste do estado. A unidade oferece duas vagas, sendo uma para a área de biologia e a outra para matemática.

Os candidatos precisam ter ensino superior, seja bacharelado ou licenciatura. A jornada é de 40h semanais. Neste edital, não há cobrança de taxa de inscrição.

A seleção acontece em duas etapas: análise de títulos e prova de desempenho didático, ambas de caráter eliminatório e classificatório. O sorteio dos temas acontece em 10 de março, com a prova ocorrendo no dia 12 do mesmo mês, presencialmente.

O segundo certame é para o Campus de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). A oportunidade é para quem tem formação superior na área de administração, especialmente na gestão do agronegócio.

Há apenas uma vaga. Neste caso, a taxa de inscrições é de R$ 30. O processo seletivo acontece nas mesmas duas etapas.

O sorteio do tema acontece em 17 de março, enquanto a prova ocorre a partir do dia 18. A contratação tem tempo mínimo de seis meses e máximo de dois anos.

A remuneração fornecida pelo IF Goiano segue uma tabela de titulações. Para quem tem apenas a graduação, o valor é de R$ 4.326,60. Para profissionais com doutorado, sobe para R$ 8.058,29.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!