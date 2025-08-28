Município goiano ganha notoriedade pela qualidade de vida e tranquilidade para famílias

Um refúgio de bem-estar no coração goiano que desperta saúde e novos horizontes

Anna Júlia Steckelberg - 28 de agosto de 2025

Foto: Reprodução

A leveza proposta por Urutaí não espera o visitante na porta: ela se revela no suspiro tranquilo das ruas, nos dados que garantem, sem alardes, que saúde e bem-estar podem florescer também em cidades pequenas. Com pouco mais de 3,5 mil urutaínos vivendo em seus 624 km², a cidade ostenta uma densidade demográfica que convida à calma: só cerca de 5,7 habitantes por km², segundo a CEPS Brasil.

Na economia, Urutaí surpreende: o PIB per capita de aproximadamente R$ 53,9 mil (2021) está acima da média de Goiás (R$ 37,4 mil), o que garante respiro financeiro e estabilidade aos lares locais, é o que diz dados estatísticos do Caravela. O município cresceu 222,5% em seu PIB nominal nas últimas duas décadas, um sinal de vitalidade rara entre as pequenas cidades.

Mas o que traz progresso de verdade à qualidade de vida dos urutaínos está nos investimentos em políticas públicas de saúde e cidadania: o município adota, por exemplo, o Programa Saúde na Zona Rural, levando consultas, exames e vacinas diretamente às comunidades mais afastadas. Somado a isso, a parceria com o Estado através do “Programa Mães de Goiás e Dignidade” garantiu cartões de assistência social para famílias, fortalecendo a base da sociedade urutaínense, de acordo com a Prefeitura de Urutaí.

Um indicador que sintetiza essa qualidade de vida é o IHMC, que mede bem-estar urbano. Urutaí alcançou 0,487, um valor classificado como médio, mas acima da média estadual (0,469), regional (0,463) e nacional (0,450). Em rankings, se destaca: é a 79ª cidade de melhor qualidade de vida em Goiás, uma posição privilegiada considerando sua dimensão, além de superar 100 % das cidades da região Centro-Oeste e do país nos critérios analisados no portal MelhoresCidades.

Em síntese, Urutaí é o tipo de lugar onde a vida cotidiana encontra um pulso firme: uma economia sólida, políticas de saúde que alcançam os cantos do território e indicadores que refletem, com leveza, um jeito de viver que prioriza famílias, tranquilidade e dignidade.

Quem chega encontra mais do que uma cidade; descobre uma experiência quase turística de bem-estar, onde a saúde não está confinada ao hospital, mas pulsa nas ações comunitárias, no silêncio dos campos e no olhar atento de quem governa com propósito. Urutaí é uma cidade pequena com um coração grande, e isso faz toda a diferença para quem escolhe viver bem.

