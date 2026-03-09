Prefeitura de Anápolis abre inscrições para primeira Corrida de Rua de 2026

Prova será realizada no dia 28 de março e em formato noturno; saiba como se inscrever

Pedro Ribeiro - 09 de março de 2026

Corrida noturna percorrerá a Avenida Brasil em Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis vai abrir, nesta terça-feira (10), as inscrições para a primeira etapa do 15º Circuito Anapolino de Corrida de Rua.

Ao todo, serão disponibilizadas 6,5 mil vagas para a prova de abertura da temporada, marcada para o dia 28 de março, com largada no Estádio Jonas Duarte.

A corrida será realizada em formato noturno e terá percurso totalmente pela Avenida Brasil.

A etapa marcará o início da programação do circuito deste ano, que contará com oito provas ao longo de 2026.

Uma das novidades desta edição é que as medalhas conquistadas pelos participantes formarão, ao final do circuito, a bandeira da cidade de Anápolis.

Também está prevista a homenagem a personalidades anapolinas em cada etapa, como forma de valorizar nomes ligados à história do município.

Os participantes ainda poderão concorrer a kits de corrida. Segundo a organização, 500 atletas serão contemplados por meio de sorteio marcado para o dia 13 de março.

A retirada dos kits ocorrerá no Ginásio Internacional entre os dias 25 e 27 de março.

Outra novidade anunciada para este ano é a possibilidade de cancelamento da inscrição sem penalidade, desde que o pedido seja feito até o dia 20 de março.

Para se inscrever basta acessar o site brasilcorrida.com.br.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!