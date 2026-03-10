Inscrições para concurso de auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás entram na reta final; salários passam de R$ 28 mil

No total, são 50 vagas imediatas, além de outras 25 para cadastro de reserva

Augusto Araújo - 10 de março de 2026

O prazo para se inscrever no concurso público para auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás está chegando à reta final. Isso porque ele se encerra nesta quinta-feira (12).

Os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), mediante a uma taxa de R$ 250 que deve ser paga até sexta-feira (13).

O concurso, organizado pela Secretaria da Economia de Goiás, oferece salários iniciais de R$ 28.563,30, com jornada semanal de 40h. No total, são 50 vagas imediatas, além de outras 25 para cadastro de reserva.

Seguindo a legislação vigente, o edital reserva 20% das oportunidades para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer ao cargo de Classe A, Padrão 1, a administração exige ensino superior completo em qualquer área de formação.

A avaliação dos candidatos ocorrerá em 17 de maio, na cidade de Goiânia, dividida em dois turnos.

Na parte da manhã, os inscritos resolvem questões de conhecimentos básicos. Já pela tarde, a banca aplica a prova de conhecimentos específicos.

Após a fase objetiva, o concurso contará com uma avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, programada para ocorrer entre 14 e 17 de agosto.

Conforme o cronograma oficial, a divulgação do resultado final deve ocorrer no dia 14 de outubro.

Para mais informações sobre o concurso, leia o edital,

