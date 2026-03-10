Jovem morre após ataque a tiros em Goiânia

Antes de morrer, vítima indicou aos socorristas quem seria o autor do ataque

Pedro Ribeiro - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Um jovem, de 23 anos, morreu após ser baleado na tarde desta terça-feira (10), na Avenida Boreal, no Setor Morada do Sol, na Região Noroeste de Goiânia.

A vítima foi identificada como Daniel José Batista Moreira.

Testemunhas relataram que o suspeito estava em um Fiat Argo branco, que parou ao lado do jovem antes de efetuar vários disparos e fugir em seguida.

Daniel foi atingido por pelo menos seis tiros.

O Portal 6 apurou que ele aguardava do lado de fora de um estabelecimento enquanto uma mulher que o acompanhava entrou em um mercado próximo.

Nesse momento, o veículo se aproximou e o motorista efetuou os disparos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento ainda no local.

Em seguida, o jovem foi encaminhado ao Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS) de Campinas, mas não resistiu aos ferimentos.

Antes de morrer, Daniel ainda conseguiu informar aos socorristas quem seria o possível autor do crime, apontado como proprietário de um pit dog.

Testemunhas também relataram que o crime pode ter relação com uma desavença de natureza passional.

Após o ataque, equipes da Rotam localizaram o suspeito em uma residência no Setor Parque Tremendão e efetuaram a prisão.

A ocorrência foi registrada como homicídio e será investigada pela Polícia Civil (PC).

