Adolescente de 13 anos é encontrado morto em Anápolis

Caso mobilizou equipes de resgate da PM e Samu

Portal 6 Da Redação -
Um adolescente, de 13 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (11), em Anápolis.

O caso na bairro Vila Norte e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Portal 6 apurou que o menino foi encontrado por familiares deitado em uma rede na área da residência.

Ao perceberem que ele não respondia aos chamados, os familiares acionaram socorro.

Equipes de resgate foram enviadas ao local e tentaram realizar procedimentos de reanimação, mas não houve reação.

O óbito foi confirmado ainda na residência. A causa será apurada pela Polícia Civil (PC).

