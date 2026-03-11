Vinagre com bicarbonato em cabelos grisalhos: para que serve e por que é recomendado

Uma mistura simples usada na cozinha também vem chamando atenção de quem busca manter os fios brancos mais bonitos e brilhantes

Daniella Bruno - 11 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Com o passar do tempo, muitas pessoas passam a notar mudanças na textura e na aparência dos fios brancos. Em alguns casos, os cabelos grisalhos podem ficar mais opacos ou amarelados.

Por isso, diferentes métodos naturais começaram a ganhar espaço na rotina de cuidados capilares.

Entre essas alternativas, a combinação de vinagre com bicarbonato em cabelos grisalhos tem chamado atenção.

A mistura ficou popular principalmente porque utiliza ingredientes simples e acessíveis, comuns em muitas casas.

De maneira geral, o objetivo dessa prática é promover uma limpeza mais profunda nos fios. Ao mesmo tempo, o método pode ajudar a remover resíduos deixados por produtos capilares, poluição ou excesso de oleosidade.

Além disso, algumas pessoas utilizam essa combinação para realçar o brilho natural dos cabelos brancos. Dessa forma, os fios tendem a ficar com uma aparência mais leve e iluminada.

Por que essa mistura pode beneficiar cabelos grisalhos

Os cabelos grisalhos costumam apresentar características diferentes dos fios pigmentados. Em muitos casos, eles ficam mais porosos e podem acumular resíduos com maior facilidade.

Nesse contexto, o bicarbonato de sódio atua como um agente de limpeza suave. Ele ajuda a remover impurezas que permanecem presas aos fios após o uso frequente de shampoos, condicionadores ou finalizadores.

Por outro lado, o vinagre possui propriedades que ajudam a equilibrar o pH do cabelo. Além disso, esse ingrediente contribui para selar as cutículas dos fios, o que favorece uma aparência mais brilhante.

Consequentemente, a combinação dos dois ingredientes pode proporcionar uma sensação de limpeza profunda. Ao mesmo tempo, os fios grisalhos tendem a recuperar parte do brilho natural.

Como utilizar a mistura de forma cuidadosa

Apesar de ser um método simples, é importante aplicar a mistura com atenção. Em primeiro lugar, o ideal é diluir os ingredientes em água antes de aplicar nos cabelos.

Depois da lavagem tradicional com shampoo, algumas pessoas aplicam a mistura no couro cabeludo e ao longo dos fios. Em seguida, realizam uma massagem suave para espalhar o produto.

Após alguns minutos, basta enxaguar bem o cabelo com água. Esse processo ajuda a remover resíduos e pode deixar os fios mais leves.

Ainda assim, especialistas costumam recomendar moderação no uso. Como o bicarbonato possui ação levemente alcalina, o uso frequente pode ressecar o cabelo em alguns casos.

Por isso, a aplicação ocasional tende a ser a alternativa mais segura.

Em resumo, o uso de vinagre com bicarbonato em cabelos grisalhos surgiu como uma alternativa simples para quem busca melhorar a aparência dos fios brancos.

Quando aplicado com cuidado, esse método pode ajudar na limpeza, remover resíduos acumulados e contribuir para um aspecto mais brilhante e saudável dos cabelos.

