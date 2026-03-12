6 perfumes bons e baratos que duram muito e lembram fragrâncias de grife

Algumas fragrâncias acessíveis conseguem surpreender pela fixação e pelo aroma sofisticado

Daniella Bruno - 12 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Perfumes e fragrâncias são algo bem pessoal. Afinal, o perfume que você usa acaba se tornando uma verdadeira marca registrada.

Além disso, transmitir o que você deseja através do seu cheiro é de extrema importância. O aroma escolhido pode comunicar elegância, frescor, sensualidade ou até transmitir uma sensação de conforto e bem-estar.

Justamente por isso, muitas pessoas procuram fragrâncias que combinem com sua personalidade. No entanto, nem sempre é necessário investir em perfumes extremamente caros para conseguir um aroma sofisticado.

Atualmente, diversas marcas oferecem perfumes acessíveis que possuem boa fixação e aromas muito semelhantes aos de fragrâncias famosas. Em alguns casos, esses perfumes conseguem surpreender justamente pela qualidade e pelo custo-benefício.

A seguir, confira alguns exemplos de perfumes bons e baratos que conquistaram espaço entre quem busca fragrâncias elegantes sem gastar muito.

Perfumes acessíveis que lembram fragrâncias famosas

Egeo Dolce – O Boticário



Esse perfume é conhecido pelo aroma doce e marcante. Além disso, muitas pessoas associam sua fragrância a perfumes gourmands famosos do mercado internacional.

Floratta Rose – O Boticário



Uma fragrância floral delicada e bastante popular. Por causa de sua leveza e elegância, muitas pessoas a comparam com perfumes florais clássicos.

La Victorie Intense – Eudora



Esse perfume se destaca pelo aroma marcante e sofisticado. Além disso, muita gente afirma que ele lembra fragrâncias importadas famosas.

Opções baratas que surpreendem pela fixação

Coffee Woman Seduction – O Boticário



Essa fragrância combina notas doces e sensuais, criando um perfume marcante que costuma durar bastante na pele.

Eudora Eau de Parfum – Eudora



Esse perfume ficou conhecido pela excelente fixação. Além disso, seu aroma elegante faz com que muitas pessoas o comparem a perfumes de grife.

Kaiak Aventura – Natura



Apesar de ter um perfil mais fresco, esse perfume chama atenção pela sensação de limpeza e pela boa durabilidade.

No fim das contas, escolher um perfume envolve muito mais do que apenas preço. O aroma precisa combinar com a personalidade e com a forma como cada pessoa deseja se apresentar ao mundo.

Por isso, experimentar fragrâncias acessíveis pode ser uma ótima alternativa. Muitas delas conseguem entregar qualidade, fixação e elegância, provando que é possível encontrar perfumes bons e baratos que lembram fragrâncias de grife sem precisar gastar uma fortuna.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!