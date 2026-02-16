Truque para fazer o perfume durar o dia inteiro na pele, segundo especialistas

Um passo simples antes de borrifar a fragrância pode ser o detalhe que faz o aroma permanecer por horas na pele

Isabella Victória - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Você sai de casa perfumado e, poucas horas depois, o cheiro praticamente desaparece?

Esse é um dos problemas mais comuns para quem investe em fragrâncias — nacionais ou importadas — e espera que o aroma acompanhe toda a rotina.

Segundo especialistas em cuidados pessoais, um truque simples pode transformar completamente a fixação do perfume na pele.

O segredo não está na quantidade aplicada, mas na preparação da pele.

O que faz o perfume desaparecer rápido?

A principal causa da baixa durabilidade é a pele seca.

Quando a superfície não está hidratada, ela absorve o perfume rapidamente, fazendo com que as notas evaporarem em poucas horas.

É por isso que especialistas recomendam criar uma base antes de aplicar a fragrância.

E o produto mais indicado para essa função é a vaselina sólida — ou um hidratante sem cheiro.

Como usar a vaselina para fixar melhor o perfume?

O método é simples:

Aplique uma pequena camada de vaselina nos pontos de pulsação. Em seguida, borrife o perfume normalmente sobre essas áreas. Deixe secar naturalmente, sem esfregar.

A vaselina cria uma barreira lipídica que impede a evaporação rápida dos óleos essenciais da fragrância.

Assim, o aroma permanece na superfície da pele por mais tempo e é liberado gradualmente ao longo do dia.

Onde aplicar para obter melhor resultado?

Os melhores locais são os chamados “pontos quentes” do corpo — regiões com maior circulação sanguínea e produção de calor, que ajudam a difundir o aroma.

Entre eles estão:

Pulsos

Pescoço

Parte interna dos cotovelos

Atrás dos joelhos

Essas áreas funcionam como verdadeiros difusores naturais da fragrância.

Benefícios além da durabilidade

Além de prolongar o cheiro, essa técnica traz outras vantagens importantes.

Por exemplo, reduz a necessidade de reaplicação ao longo do dia e, consequentemente, faz o frasco render muito mais.

Da mesma forma, mantém as notas de topo, coração e fundo mais perceptíveis por várias horas.

Como resultado, a projeção do perfume se torna mais controlada e uniforme.

Para quem tem rotina intensa e passa o dia fora de casa, portanto, o truque representa economia e praticidade.

Dica extra para eventos especiais

Para ocasiões noturnas ou compromissos importantes, especialistas sugerem aplicar o perfume logo após o banho, quando a pele ainda está levemente aquecida.

Combinado com a camada de vaselina, o resultado é uma fixação ainda mais intensa.

E atenção: nunca esfregue os pulsos após aplicar a fragrância. Esse hábito pode quebrar as moléculas do perfume e alterar o cheiro final.

Por isso, pequenas mudanças na forma de aplicar fazem grande diferença.

Com a técnica correta, o perfume deixa de ser passageiro — e passa a marcar presença o dia inteiro.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!