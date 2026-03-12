9 alimentos que ajudam a proteger o cérebro e melhoram a agilidade mental, segundo cientistas

Especialistas indicam que alguns alimentos podem fortalecer a memória, proteger o cérebro e ajudar a manter a concentração ao longo dos anos

Gabriel Yuri Souto - 12 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/Youtube)

A alimentação tem papel direto na saúde do cérebro. Estudos científicos indicam que alimentos que protegem o cérebro também ajudam a melhorar a memória, a concentração e a agilidade mental.

Pesquisadores citados em reportagem publicada pelo portal Infobae, com base em análises de instituições como a Harvard Medical School, explicam que determinados nutrientes contribuem para o funcionamento adequado do sistema nervoso.

Além disso, especialistas afirmam que incluir esses alimentos na rotina pode ajudar a preservar as funções cognitivas com o passar dos anos.

Peixes ricos em ômega-3

Primeiramente, os cientistas destacam os peixes ricos em ômega-3, como salmão, sardinha e atum.

Esse tipo de gordura ajuda a fortalecer as células cerebrais. Além disso, o nutriente está associado à melhora da memória e da capacidade de aprendizado.

Nozes e castanhas

Além dos peixes, nozes, castanhas e amêndoas também aparecem entre os alimentos que protegem o cérebro.

Esses alimentos contêm vitamina E, antioxidantes e gorduras saudáveis. Dessa forma, ajudam a proteger as células cerebrais contra o envelhecimento.

Frutas vermelhas

Outro grupo importante inclui frutas vermelhas, como morango, mirtilo e framboesa.

Esses alimentos possuem flavonoides, compostos que ajudam a reduzir inflamações no organismo. Além disso, eles podem melhorar a comunicação entre as células do cérebro.

Verduras de folhas verdes

Da mesma forma, verduras como espinafre, couve e brócolis também ajudam na saúde cerebral.

Esses alimentos oferecem vitaminas, minerais e antioxidantes importantes. Assim, podem contribuir para reduzir o risco de declínio cognitivo.

Abacate

O abacate também aparece entre os alimentos recomendados por especialistas.

Isso acontece porque ele possui gorduras saudáveis que ajudam a melhorar a circulação sanguínea. Dessa maneira, o cérebro recebe mais oxigênio e nutrientes.

Azeite de oliva

Além disso, o azeite de oliva extra virgem possui antioxidantes e gorduras boas.

Esses componentes ajudam a combater inflamações e também protegem as células cerebrais.

Chocolate amargo

Outro alimento citado por cientistas é o chocolate amargo, especialmente aqueles com maior concentração de cacau.

Ele possui flavonoides e pequenas quantidades de cafeína. Por isso, pode ajudar a estimular o cérebro e melhorar a atenção.

Ovos

Os ovos são ricos em colina, nutriente essencial para a formação de neurotransmissores ligados à memória.

Além disso, eles fornecem vitaminas do complexo B, importantes para o funcionamento do sistema nervoso.

Grãos integrais

Por fim, os especialistas destacam os grãos integrais, como aveia, arroz integral e quinoa.

Esses alimentos ajudam a manter níveis estáveis de glicose no sangue. Consequentemente, o cérebro recebe energia de forma constante, o que favorece a concentração.

Alimentação equilibrada faz diferença

Especialistas explicam que nenhum alimento atua sozinho na proteção do cérebro. No entanto, uma alimentação variada e equilibrada pode trazer benefícios importantes.

Além disso, hábitos como atividade física, sono de qualidade e estímulos mentais também ajudam a manter o cérebro saudável ao longo da vida.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!