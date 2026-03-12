Fácil de fazer: aromatizador caseiro natural deixa a casa cheirando mansão

Com ingredientes simples que muitas pessoas já têm na cozinha, é possível perfumar os ambientes de forma natural e econômica

Daniella Bruno - 12 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Manter a casa limpa já traz uma sensação imediata de conforto. No entanto, quando o ambiente também está perfumado, a sensação de bem-estar aumenta ainda mais. Afinal, o cheiro da casa costuma ser uma das primeiras coisas que as pessoas percebem ao entrar em um ambiente.

Muitas pessoas recorrem a aromatizadores industrializados para manter o ambiente cheiroso. Apesar disso, esses produtos nem sempre duram muito tempo e, em alguns casos, podem ter um custo elevado.

Por esse motivo, alternativas caseiras vêm ganhando cada vez mais espaço. Além de práticas, elas também permitem criar aromas agradáveis utilizando ingredientes simples e naturais.

Entre essas soluções, um aromatizador caseiro tem chamado atenção justamente pela facilidade de preparo e pelo resultado surpreendente.

Mistura simples ajuda a perfumar o ambiente

A receita do aromatizador caseiro utiliza bicarbonato de sódio e cravo-da-índia, dois ingredientes bastante comuns na cozinha.

O bicarbonato funciona como um neutralizador natural de odores. Ou seja, ele ajuda a absorver cheiros desagradáveis que podem aparecer no ambiente.

Já o cravo-da-índia libera um aroma marcante e levemente adocicado, que contribui para deixar o espaço mais perfumado e agradável.

Quando os dois ingredientes se combinam, eles criam um aromatizador simples que ajuda a manter o ambiente com cheiro fresco por mais tempo.

Como preparar o aromatizador caseiro

O preparo é bastante rápido e não exige nenhum tipo de habilidade especial.

Primeiro, coloque algumas colheres de bicarbonato de sódio em um pequeno recipiente ou pote aberto. Em seguida, adicione uma quantidade de cravo-da-índia sobre o bicarbonato.

Depois disso, basta deixar o recipiente em locais estratégicos da casa, como banheiro, cozinha, armários ou próximo à porta de entrada.

Aos poucos, o cravo libera seu aroma enquanto o bicarbonato ajuda a reduzir odores desagradáveis no ambiente.

Se quiser intensificar ainda mais o perfume, também é possível adicionar algumas gotas de essência aromática na mistura.

Assim, com poucos ingredientes e um preparo simples, esse aromatizador caseiro natural pode ajudar a deixar a casa mais perfumada e agradável no dia a dia — sem gastar muito.

