Havan desbanca concorrentes e anuncia que vai levar funcionários para Paris

Mais de 80 colaboradores da rede varejista ganharam viagem internacional com tudo pago como reconhecimento por desempenho em campanha de vendas

Gabriel Yuri Souto - 12 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Blog da Havan)

A rede varejista Havan anunciou que vai levar mais de 80 funcionários de diferentes regiões do Brasil para uma viagem internacional em Paris, na França, com todas as despesas pagas pela empresa. Assim, a iniciativa busca reconhecer os vendedores que se destacaram em campanhas internas de desempenho.

Além disso, a empresa informou que o prêmio integra uma estratégia de valorização dos colaboradores que superaram metas e demonstraram alto desempenho nas lojas da rede.

Em vídeo divulgado nas redes sociais da companhia, funcionários comemoraram a conquista e relataram a expectativa para a viagem. Para muitos deles, a experiência representa a primeira viagem internacional e também o primeiro voo de avião.

Viagem é prêmio para melhores vendedores

A empresa explicou que a viagem funciona como uma forma de incentivo e reconhecimento aos colaboradores que obtiveram destaque durante a campanha de vendas.

Por exemplo, entre os participantes está Luciane, funcionária da unidade de Concórdia (SC), que afirmou no vídeo que sempre sonhou em conhecer a capital francesa.

“Nunca imaginei que um dia eu conseguiria ir para Paris”, disse.

Da mesma forma, outros colaboradores também demonstraram entusiasmo com a oportunidade. Sarah, da unidade de Praia Grande (SP), afirmou que o reconhecimento aumenta ainda mais a motivação no trabalho.

“Quando recebemos um presente como esse, isso nos incentiva a melhorar a cada dia”, afirmou.

Enquanto isso, Felipe, da loja de Lorena (SP), contou que nunca havia viajado de avião e que a experiência representa um sonho antigo.

Paris será destino da viagem

O grupo embarca na próxima semana para Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo. Por isso, a viagem também deve proporcionar experiências culturais e turísticas marcantes aos colaboradores premiados.

Conhecida como “cidade das luzes”, a capital francesa reúne alguns dos pontos turísticos mais famosos do planeta. Entre eles, estão:

Torre Eiffel

Museu do Louvre

Arco do Triunfo

Catedral de Notre-Dame

Dessa maneira, a viagem deve permitir que os funcionários conheçam alguns dos principais cartões-postais da cidade.

Rede possui mais de 23 mil colaboradores

A Havan surgiu em 1986, na cidade de Brusque (SC). Inicialmente, a empresa funcionava em um pequeno espaço de cerca de 45 metros quadrados e comercializava tecidos.

Com o passar dos anos, o negócio se expandiu rapidamente. Hoje, a rede possui centenas de megalojas espalhadas pelo Brasil, além de presença consolidada no comércio digital.

Atualmente, a empresa conta com mais de 23 mil colaboradores e oferece cerca de 350 mil produtos em suas lojas físicas e plataformas online.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!