Motorista de caminhão tem surpresa desagradável ao ser flagrado pela PRF dirigindo sob efeito de “rebite” na BR-153

Agentes descobriram irregularidade após constatarem série de inconsistências em depoimento de condutor

Augusto Araújo - 12 de março de 2026

Veículo foi parado pela PRF em trecho da BR-153 que passa por Itumbiara. (Imagem: Divulgação/PRF)

Um caminhoneiro de 44 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo há quase 24 horas sob efeito de anfetamina na BR-153, no trecho que passa por Itumbiara, no Sul de Goiás.

A abordagem ocorreu na tarde desta quarta-feira (11), durante fiscalização realizada no km 689 da rodovia. Os agentes pararam o veículo do suspeito, que puxava um semirreboque carregado com abacaxis a granel.

Durante a entrevista, os policiais perceberam que o motorista apresentava sinais de ansiedade e inquietação. Ele relatou que havia saído de Paraíso do Tocantins (TO) e seguia viagem com destino a São Paulo (SP).

Ao verificarem a documentação obrigatória, os agentes constataram que o caminhoneiro não apresentou o disco-diagrama do cronotacógrafo (um registro em papel especial, obrigatório para veículos de carga e passageiros, que registra velocidade, tempo (parado/rodando) e distância percorrida)

Além disso, também não conseguiu comprovar o cumprimento do descanso mínimo obrigatório de 11 horas, previsto na legislação de trânsito.

Com base na distância percorrida e na velocidade média de veículos desse porte, os policiais concluíram que o motorista dirigia desde o dia anterior, incluindo todo o período noturno.

Questionado sobre o uso de substâncias estimulantes, o condutor admitiu ter consumido anfetamina, conhecida popularmente como “rebite”.

Segundo ele, três comprimidos foram dissolvidos em uma garrafa de água mineral, sendo ingeridos gradualmente durante a viagem para conseguir permanecer acordado.

A substância, proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pode provocar ansiedade intensa, paranoia, distorções da realidade e alucinações, além de comprometer a capacidade psicomotora do motorista.

Após o efeito estimulante, é comum ocorrer queda brusca de atenção e fadiga extrema, o que aumenta significativamente o risco de acidentes nas rodovias.

Os comprimidos foram apreendidos pela PRF. O motorista foi enquadrado por porte de droga para consumo pessoal e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer à Justiça quando solicitado.

O caminhão permaneceu retido até que o condutor apresentasse condições adequadas para continuar a viagem, conforme determina a legislação.

