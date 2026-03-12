Motorista de caminhão tem surpresa desagradável ao ser flagrado pela PRF dirigindo sob efeito de “rebite” na BR-153
Agentes descobriram irregularidade após constatarem série de inconsistências em depoimento de condutor
Um caminhoneiro de 44 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo há quase 24 horas sob efeito de anfetamina na BR-153, no trecho que passa por Itumbiara, no Sul de Goiás.
A abordagem ocorreu na tarde desta quarta-feira (11), durante fiscalização realizada no km 689 da rodovia. Os agentes pararam o veículo do suspeito, que puxava um semirreboque carregado com abacaxis a granel.
Durante a entrevista, os policiais perceberam que o motorista apresentava sinais de ansiedade e inquietação. Ele relatou que havia saído de Paraíso do Tocantins (TO) e seguia viagem com destino a São Paulo (SP).
Ao verificarem a documentação obrigatória, os agentes constataram que o caminhoneiro não apresentou o disco-diagrama do cronotacógrafo (um registro em papel especial, obrigatório para veículos de carga e passageiros, que registra velocidade, tempo (parado/rodando) e distância percorrida)
Além disso, também não conseguiu comprovar o cumprimento do descanso mínimo obrigatório de 11 horas, previsto na legislação de trânsito.
Com base na distância percorrida e na velocidade média de veículos desse porte, os policiais concluíram que o motorista dirigia desde o dia anterior, incluindo todo o período noturno.
Questionado sobre o uso de substâncias estimulantes, o condutor admitiu ter consumido anfetamina, conhecida popularmente como “rebite”.
Segundo ele, três comprimidos foram dissolvidos em uma garrafa de água mineral, sendo ingeridos gradualmente durante a viagem para conseguir permanecer acordado.
A substância, proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pode provocar ansiedade intensa, paranoia, distorções da realidade e alucinações, além de comprometer a capacidade psicomotora do motorista.
Após o efeito estimulante, é comum ocorrer queda brusca de atenção e fadiga extrema, o que aumenta significativamente o risco de acidentes nas rodovias.
Os comprimidos foram apreendidos pela PRF. O motorista foi enquadrado por porte de droga para consumo pessoal e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer à Justiça quando solicitado.
O caminhão permaneceu retido até que o condutor apresentasse condições adequadas para continuar a viagem, conforme determina a legislação.
