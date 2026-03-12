Sou obrigado a atender uma pessoa trans? Presidente de comissão da OAB Anápolis rebate argumentos transfóbicos

Assunto se tornou amplamente discutido na cidade após mulher transexual ter atendimento negado

Davi Galvão Davi Galvão -
Mulher trans teve o atendimento em clínica de bronzeamento negado. (Foto: Ilustração)
Mulher trans teve o atendimento em clínica de bronzeamento negado. (Foto: Ilustração)

A recente condenação de uma clínica de bronzeamento em Anápolis, que se recusou a atender uma mulher trans sob a justificativa de “escolha própria”, disparou um debate acalorado na cidade.

A polêmica ganha contornos ainda mais complexos por envolver um serviço que lida diretamente com a intimidade e a seminudez, levando muitos comerciantes a questionarem os limites da própria autonomia.

Para entender onde termina a liberdade de mercado e onde começa o crime de transfobia, o Portal 6 conversou com Carlos Vicente Queiroz Dias, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Anápolis.

Leia também

“Sou obrigado a atender uma pessoa trans?”

A resposta curta e jurídica é: sim. Carlos Vicente compara a situação a qualquer outro grupo protegido por lei. Assim como um comerciante não pode barrar alguém por sua religião ou cor, a identidade de gênero não pode ser filtro para consumo.

“A recusa só é permitida se for uma incapacidade técnica ou contraindicação de saúde comprovada por exame individual, válida para qualquer pessoa. Fora isso, a lei obriga o atendimento isonômico”, afirmou o presidente.

Como um exercício de autoreflexão, ele propôs mudar o questionamento para: “sou obrigado a atender um negro? E judeus?”. Com exemplos de mais fácil visuialização, tende-se a logo perceber o estranhamento da colocação.

Ainda que se trate de um serviço que envolva nudez parcial, o advogado foi firme ao afirmar que isso pouco importa, uma vez que sendo uma pessoa cisgênero ou trans, o nível de proximidade com áreas íntimas se manteria o mesmo.

Dignidade Humana vs. Livre Iniciativa

Segundo o especialista, embora a “livre iniciativa” seja um pilar da economia, ela não é um salvo-conduto para a exclusão. Carlos Vicente explica que a autonomia privada está subordinada à dignidade da pessoa humana, um fundamento da República que se sobrepõe ao desejo individual do comerciante.

“O exercício do mercado é regulado pelo Estado. Mesmo dentro da autonomia privada, o livre mercado tem sua função social e precisa obedecer a regras de tratamento não discriminatório”, pontuou o advogado.

A “Terceirização do Preconceito” e o CDC

Um dos pontos mais sensíveis da defesa da clínica foi a alegação de que o atendimento causaria desconforto às demais clientes, argumento que o juiz do caso classificou como “terceirização do preconceito”.

Carlos Vicente reforçou que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) tipifica a recusa de atendimento baseada em características identitárias como uma prática abusiva.

Além disso, ele lembra que o STF equipara a transfobia ao crime de racismo. “Não se pode usar a opinião da clientela para justificar a segregação. Isso reforça estereótipos e vulnerabiliza ainda mais a população trans”, alerta.

Intimidade e a Solução pelos Protocolos Universais

Ainda sobre o fato de o serviço envolver nudez, o presidente da comissão foi enfático: a necessidade de privacidade não é exclusiva de apenas um grupo. A solução para o comércio não é a recusa, mas a organização procedimental.

Da mesma forma com a qual mulheres cis podem se sentir desconfortáveis ao realizar procedimentos íntimos ao lado de outras mulheres cis, o mesmo pode ocorrer com uma mulher trans.

“Cabines individuais, com o uso de divisórias, garantem a intimidade de mulheres cis e trans simultaneamente. Além disso, investir em cursos de diversidade para a equipe evita abordagens desastrosas”, pontuou

O Risco da Segregação em “Horários Alternativos”

Questionado sobre a possibilidade de oferecer horários especiais ou sessões particulares para clientes trans, Carlos Vicente fez um alerta contra o que chamou de “nova segregação”.

Para ele, os protocolos de atendimento devem ser imparciais e universais. “A ideia é que a organização não seja segregatória. Se eu atendo mulheres trans apenas em horários específicos, estou criando um novo ‘apartheid’. O critério de seleção deve ser técnico ou de saúde, nunca baseado em quem a pessoa é”, explicou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.