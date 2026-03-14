Língua branca, rachada ou geográfica: veja o que pode causar essas alterações e como fazer a limpeza correta

Mudanças na aparência da língua podem indicar desde falta de higiene até sinais de problemas de saúde

Daniella Bruno - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A língua revela muito sobre a saúde do organismo. Alterações na cor, na textura ou na superfície podem indicar desde hábitos de higiene inadequados até possíveis sinais de problemas de saúde.

Entre as mudanças mais comuns estão a língua branca, rachada ou geográfica, características que frequentemente despertam dúvidas e preocupações. Apesar disso, na maioria das vezes essas alterações não representam algo grave.

Ainda assim, especialistas alertam: observar a aparência da língua e manter uma higiene bucal adequada ajuda a prevenir problemas e identificar possíveis alterações no organismo.

Alterações na língua podem indicar falta de higiene

A língua esbranquiçada, amarelada ou até com pequenas “deformações” na superfície geralmente indica acúmulo de resíduos. Restos de alimentos, células mortas e bactérias podem se acumular na língua e formar uma camada conhecida como saburra lingual.

Quando isso acontece, a língua pode apresentar uma coloração esbranquiçada e até provocar mau hálito.

Por isso, especialistas recomendam prestar atenção nesses sinais. Se a língua permanece esbranquiçada mesmo após a limpeza, duas situações podem estar acontecendo: ou a higiene da língua não está sendo feita corretamente ou existe algum outro fator por trás dessa alteração.

Nesse caso, o ideal é procurar um dentista — ou até mesmo um médico — para avaliar a situação e identificar a causa do problema.

Além disso, outros fatores também podem influenciar a aparência da língua. Desidratação, uso de alguns medicamentos, baixa imunidade e infecções fúngicas, como a candidíase oral, também podem provocar mudanças na coloração da região.

Língua geográfica possui características específicas

Outra alteração relativamente comum é a chamada língua geográfica. Essa condição apresenta manchas irregulares na superfície da língua, muitas vezes com bordas mais claras ou esbranquiçadas.

Além disso, algumas pessoas também apresentam pequenas rachaduras ou áreas que mudam de posição ao longo do tempo, criando um aspecto semelhante ao desenho de um mapa.

Em alguns casos, quem possui língua geográfica pode sentir ardência ou desconforto ao consumir alimentos mais cítricos, condimentados ou apimentados.

Apesar dessas características, especialistas explicam que a língua geográfica não é considerada uma doença grave. Na maioria das situações, trata-se de uma condição benigna, frequentemente associada a fatores genéticos.

Ou seja, embora possa causar sensibilidade em determinados momentos, essa alteração geralmente não representa riscos maiores para a saúde.

Limpar a língua corretamente ajuda a prevenir problemas

Muitas pessoas escovam os dentes diariamente, mas acabam esquecendo de limpar a língua durante a higiene bucal.

No entanto, especialistas recomendam incluir esse hábito na rotina. A limpeza da língua remove bactérias, evita o acúmulo de saburra e ajuda a prevenir o mau hálito.

A pessoa pode realizar essa limpeza com a própria escova de dentes ou com um raspador específico para língua. O ideal é fazer movimentos suaves, sempre da parte posterior da língua em direção à ponta.

Além disso, manter boa hidratação, usar fio dental e realizar consultas regulares com o dentista também contribuem para preservar a saúde bucal.

Se alterações na língua persistirem por muito tempo, surgirem dores ou aparecerem manchas incomuns, a recomendação é procurar um profissional de saúde para uma avaliação mais detalhada.

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