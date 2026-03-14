Morre Jürgen Habermas, um dos filósofos mais influentes de sua geração, aos 96 anos

Membro da Escola de Frankfurt, Habermas foi um dos estudiosos que se dedicou ao conceito de esfera pública

Folhapress - 14 de março de 2026

Filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas morreu aos 96 anos. (Foto: Wolfram Huke/Wikimedia Commons)

MAURÍCIO TUFFANI – O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, um dos pensadores mais influentes do mundo, morreu neste sábado (14), aos 96 anos, em Starnberg, perto de Munique. A informação foi confirmada pela Suhrkamp Verlag, editora que publica seus livros.

Habermas era de uma família simpatizante do nazismo e foi membro da Juventude Hitlerista. Aos 15 anos integrou a milícia de jovens e idosos recrutados para resistir à invasão da Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial. Anos depois, ele se tornou um dos principais filósofos da Escola de Frankfurt, formada por pensadores marxistas e judeus exilados do país para fugir da perseguição nazista.

Nascido em 18 de junho de 1929 em Dusseldorf, em uma família protestante muito tradicional, Habermas era o filho do meio do casal Ernst e Grete. O garoto foi submetido a duas cirurgias corretivas da fissura palatina.

De origem genética, essa má-formação no céu da boca dificultou sua fala e seus relacionamentos, tornando-o um jovem tímido e, mais tarde, um adulto que precisou aprender a lidar com o próprio comportamento retraído. Esse problema o sensibilizou para elaborar uma filosofia voltada para a importância da comunicação em uma sociedade democrática.

Pouco antes de ele concluir o ensino fundamental, sua família se mudou para Gummersbach, nos arredores de Colônia, cidade onde seu pai se tornou diretor da Câmara de Indústria e Comércio.

Com o fim da guerra, os julgamentos em Nuremberg tornaram públicos filmes sobre os campos de concentração. As imagens do assassinato sistemático de milhões de judeus e outros perseguidos pelo nazismo afetaram profundamente o jovem Habermas, criado somente sob o horizonte de referência da sociedade nazista.

“Vimos de repente que havíamos vivido em um sistema político criminoso”, disse Habermas quatro décadas depois em uma entrevista ao filósofo britânico Peter Dews, publicada no livro “Autonomia e Solidariedade”, em 1986.

“O antissemitismo é um assunto sobre o qual Habermas tem sido particularmente vigilante”, disse Richard Bernstein, seu amigo e professor de filosofia da Universidade de Nova York, em uma entrevista ao jornal Los Angeles Times em 1994. “Nunca conheci um não judeu mais sensível intelectual e pessoalmente do que ele a esse assunto.”

Determinado a se dedicar à filosofia, em 1949 Habermas entrou na Universidade de Göttingen. Para ampliar sua formação, foi para Zurique, na Suíça, onde concluiu o curso. Em 1951 seguiu para Bonn e, três anos depois, seu currículo incluía disciplinas de história, psicologia e economia, além do doutorado em filosofia com uma tese sobre o pensamento de Friedrich Schelling, importante filósofo do idealismo alemão.

Nessa cidade que viria a se tornar a capital da Alemanha Ocidental, Habermas começou a trabalhar como freelancer para o jornal Frankfurter Algemeine Zeitung e para o Handelsblatt, diário especializado em economia. Ele escreveu um artigo que teve grande repercussão, sobre a filiação ao nazismo em 1933 durante um ano pelo filósofo Martin Heidegger, considerado um dos mais importantes pensadores do século 20.

Em Bonn, Habermas conheceu Ute Wesselhoeft, com quem se casou em 1955 e teve três filhos, Tilmann, Rebekka e Judith.

No ano em que nasceu o primeiro filho, o jovem casal se mudou para Frankfurt, onde Habermas começou a trabalhar no Instituto para a Pesquisa Social, vinculado à universidade daquela metrópole. Fundado em 1928, o centro foi o berço da Escola de Frankfurt, corrente filosófica ligada ao marxismo que criticava o capitalismo e a racionalidade técnica, responsável por conceitos como o da indústria cultural e da cultura de massas. Segundo essa teoria, a cultura foi transformada em mercadoria padronizada na sociedade capitalista moderna.

Retornados do exílio após a Segunda Guerra, estavam de volta ao instituto Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse. Antes da guerra, o grupo contara também com a participação de Friedrich Pollock, Erich Fromm e do simpatizante Walter Benjamin, que se suicidou na fronteira da França com a Espanha. Todos eram de origem judaica.

O que caracterizava o pensamento da Escola de Frankfurt era a adesão ao marxismo, mas com a crítica à tradição dos partidos comunistas e também à concepção de ciência vigente nos anos 1930, dominada pelo positivismo lógico, corrente que defendia que o conhecimento só é válido quando pode ser demonstrado logicamente ou matematicamente. Para os frankfurtianos, a economia, a história, a sociologia e outras ciências humanas não deveriam perseguir o modelo das ciências naturais, como a física, a biologia, a química e outras.

Desse modo, a chamada teoria crítica se tornou um contraponto ao positivismo lógico, neopositivismo ou Círculo de Viena, em referência à capital austríaca, onde se reuniam seus expoentes, como Moritz Schlick, Rudolf Carnap e Otto Neurath. O objetivo desses teóricos consistia, em suma, em livrar o conhecimento de equívocos decorrentes do mau uso da linguagem.

As atividades do Círculo de Viena se encerraram em 1936, quando a Alemanha anexou a Áustria e Schlick foi assassinado por nazistas. A corrente perdeu sua identidade após a guerra devido também às críticas contundentes ao seu projeto por pensadores que participaram por algum tempo das discussões com o grupo, como Ludwig Wittgenstein e Karl Popper.

O livro “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, de 1937, de Horkheimer, é considerado o manifesto da contraposição frankfurtiana não só ao positivismo lógico, mas também às demais concepções acerca do conhecimento limitadas ao modelo cartesiano, método de investigação baseado na evidência, análise, síntese e enumeração para simplificar e resolver problemas complexos.

No pós-guerra, com esse referencial da teoria crítica já consolidado, Adorno, Horkheimer e Marcuse se concentraram na crítica à indústria cultural e à alienação da sociedade.

Habermas, porém, direcionou o foco da teoria crítica principalmente para o tecnicismo, ideia de aplicar a ciência e a tecnologia a qualquer custo, muitas vezes guiadas mais por interesses empresariais do que pelo bem da sociedade.

Antes disso, Habermas elaborou sua dissertação para habilitação em ciência política, que foi rejeitada por Horkheimer, que exigiu mudanças no texto. O orientador discordou da crítica do jovem, que atribuiu à Escola de Frankfurt um ceticismo e um desprezo pela cultura moderna que teriam limitado suas ações políticas.

Habermas não acatou as exigências de Horkheimer e deixou o instituto em 1959. Transferiu-se para a Universidade de Marburg, onde começou a lecionar e finalizou sua dissertação sob a orientação do jurista e cientista político marxista Wolfgang Abendroth.

Concluído em 1961, o trabalho foi publicado no ano seguinte com o título “Mudança Estrutural da Esfera Pública”. Em seguida, ele se transferiu para a Universidade de Heidelberg, onde ficou até 1964, ano de seu retorno ao instituto em Frankfurt, onde sucedeu Horkheimer, já aposentado.

Além de criticar os interesses econômicos por trás das aplicações da tecnologia, Habermas também fez campanha com Marcuse contra a Guerra do Vietnã, e reprovou extremistas do movimento estudantil alemão na década de 1960.

Nos anos seguintes, parte desses jovens optaram pelo terrorismo da Fração do Exército Vermelho, mais conhecida como grupo Baader-Meinhof, grupo de guerrilha alemão.

Após publicar “Conhecimento e Interesse”, em 1968, Habermas permaneceu em Frankfurt até 1971, quando saiu, desgastado com as manifestações estudantis. Depois de um semestre na Universidade de Princeton, nos EUA, ele passou a trabalhar no Instituto Max Planck para Estudos do Mundo Técnico-Científico, em Starnberg, perto de Munique.

Após publicar outros estudos, o filósofo lançou “Teoria da Ação Comunicativa”, em 1981. Nessa obra ele explicou que a emancipação depende da autorreflexão, para que assim as pessoas estabeleçam modos de comunicação que possam tornar suas interpretações e reivindicações razoáveis.

Aplicado à política, o conceito de ação comunicativa propõe uma “democracia deliberativa”, na qual as instituições e as leis devem ser abertas à livre reflexão e à discussão pela sociedade. Habermas se aposentou em 1994 em Frankfurt.

Ele publicou ainda “O Futuro da Natureza Humana” em 2003, três anos após a cerimônia midiática de divulgação do sequenciamento do genoma humano por pesquisadores norte-americanos e britânicos ao lado do presidente Bill Clinton, dos EUA, e do primeiro ministro Tony Blair, do Reino Unido.

Nesse livro, o filósofo questionava o otimismo a partir do desenvolvimento da biotecnologia e seus riscos para a constituição de uma ética individual de auto-compreensão.

Em face de todas as incertezas da política, da economia e do próprio conhecimento para o futuro da sociedade, a filosofia de Habermas preserva a racionalidade moderna sem perder de vista a crítica ao tecnicismo e ao predomínio dos interesses empresariais, que nas democracias ocidentais ainda confundem o crescimento da economia com o bem-estar da humanidade.

O autor deste texto, Maurício Tuffani, morreu em 2021