O hábito comum no banho que dermatologistas dizem estar ressecando sua pele sem você perceber

Pequenas atitudes do dia a dia podem prejudicar a saúde da pele sem que você perceba, e uma delas acontece todos os dias no chuveiro

Daniella Bruno - 14 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Ron Lach)

Tomar banho quente é um dos momentos mais relaxantes da rotina. Em dias frios ou após um dia cansativo, muitas pessoas aumentam a temperatura da água quase automaticamente.

No entanto, dermatologistas alertam que esse costume aparentemente inofensivo pode prejudicar a saúde da pele.

Isso acontece porque a água muito quente no banho remove a camada natural de proteção da pele.

Essa barreira, formada por óleos naturais e lipídios, ajuda a manter a hidratação e protege contra agressões externas. Quando a temperatura da água é muito alta, o calor dissolve essa proteção e deixa a pele mais vulnerável.

Além disso, o problema não aparece apenas em quem já tem pele seca. Com o tempo, até pessoas com pele normal podem começar a notar sinais de ressecamento, descamação e sensibilidade.

Portanto, embora o banho quente traga sensação imediata de conforto, ele pode causar efeitos negativos a longo prazo.

Por que a água quente prejudica a pele

Primeiramente, é importante entender que a pele possui uma barreira natural responsável por manter a hidratação. Essa camada impede a perda excessiva de água e ajuda a manter o equilíbrio da pele.

Entretanto, quando você toma banho com água muito quente, o calor excessivo remove essa camada protetora. Como resultado, a pele perde hidratação com mais facilidade.

Além disso, a alta temperatura dilata os poros e aumenta a sensibilidade da pele. Consequentemente, muitas pessoas começam a sentir coceira, vermelhidão ou irritação após o banho.

Outro fator importante é o tempo de exposição. Banhos longos e quentes intensificam ainda mais esse processo.

Ou seja, quanto maior o tempo embaixo da água quente, maior tende a ser o impacto na hidratação da pele.

Por esse motivo, dermatologistas costumam recomendar temperaturas mornas, que limpam a pele sem comprometer sua proteção natural.

Como evitar o ressecamento sem abrir mão do banho

Felizmente, alguns ajustes simples na rotina ajudam a preservar a saúde da pele.

Em primeiro lugar, reduzir a temperatura da água já faz uma grande diferença. O ideal é optar por água morna, especialmente durante banhos mais longos.

Além disso, limitar o tempo do banho também ajuda a evitar o ressecamento. Especialistas indicam que banhos muito prolongados podem intensificar a perda de hidratação da pele.

Outro cuidado importante envolve o uso de hidratantes. Logo após o banho, aplicar um hidratante corporal ajuda a repor parte da umidade perdida e reforça a barreira protetora da pele.

Da mesma forma, escolher sabonetes mais suaves e hidratantes pode ajudar a manter o equilíbrio da pele. Produtos muito agressivos ou com excesso de fragrância tendem a remover ainda mais os óleos naturais.

Por fim, vale observar como sua pele reage à rotina de banho. Pequenas mudanças, como ajustar a temperatura da água ou usar hidratante com frequência, podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo.

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