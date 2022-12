Por mais que tomar um banho com a água quentinha possa ser irresistível, os diversos benefícios da água fria costumam fazer com que muitas pessoas decidam mudar esse simples hábito.

No entanto, principalmente nos dias mais gelados, essa mudança pode parecer um verdadeiro desafio, fazendo com que os antigos costumem voltem com tudo para a rotina.

Mas, por mais que não seja um hábito muito fácil de primeira, os diversos benefícios que o banho frio proporciona para a saúde compensam todo o sacrifício.

Por isso, separamos alguns destes que podem até mesmo fazer com que você mude de ideia sem nem ao menos pensar duas vezes.

Conheça os benefícios de tomar banho na água fria

Acredite, os benefícios do banho na água fria vão além do que as pessoas costumam imaginar, indo desde contribuições para a pele e os cabelos, e agindo até mesmo na prevenção de determinadas doenças.

1. Melhora a circulação sanguínea

Dando início as contribuições do simples hábito para a saúde, o banho gelado é um excelente método para estimular a circulação sanguínea no organismo.

Com o aumento da demanda de oxigênio proporcionado pela ação, o corpo consegue respirar de uma melhor maneira, aliviando inclusive aquela chata sensação de cansaço.

2. Acelera o metabolismo

Tomar o banho com água fria ao menos duas vezes na semana pode contribuir para uma aceleração do metabolismo, ajudando principalmente aqueles que estão no processo de emagrecimento.

Acontece que o organismo precisa de mais energia para conseguir manter a temperatura do corpo no nível ideal e contribuindo com esse processo, sobra mais para a queima de calorias.

3. Estimula o sistema imunológico

Assim como o metabolismo, o sistema imunológico também pode ser beneficiado com a singela mudança de hábitos na rotina diária.

Estudos científicos comprovam que o banho gelado contribui para a produção de glóbulos brancos, que atuam diretamente na defesa do organismo e permite o combate a algumas doenças, como é o caso das gripes e dos resfriados.

4. Alivia as dores musculares

Principalmente se você for fã de esportes, alguma vez na vida já deve ter visto que em determinados casos, os atletas possuem o costume de entrar em uma banheira repleta de gelo, antes ou depois das disputadas.

Essa prática não é realizada a toa. Isso porque dentre os diversos benefícios do banho gelado está o alívio das dores musculares, inchaços e sintomas de inflamação, proporcionados pela contração dos vasos sanguíneos que ocorre em contato com o frio.

5. Ajuda a relaxar durante a noite

Sofre com dificuldades para conseguir pegar no sono pela noite? Pois acredite, um simples banho frio pode ser o que você precisa para mudar essa situação.

Isso porque o hábito contribui com a desaceleração do corpo, permitindo assim aquela sensação de relaxamento ideal para ajudar a dormir.

6. Contribui para a saúde da pele e dos cabelos

É claro que a considerável contribuição da prática para a saúde da pele e dos cabelos não poderia ficar de fora da lista de benefícios da água fria no banho.

Para a pele, a temperatura ajuda a controlar a oleosidade e manter os poros fechados, possibilitando assim aquele aspecto impecável que as pessoas tanto desejam.

Já para os fios, o banho frio contribui ao selar as cutículas e os poros, o que permite cabelos macios, brilhantes, com menos oleosidade e ainda com o couro cabeludo saudável.

