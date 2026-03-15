Vinagre de maçã nos cabelos grisalhos: para que serve e por que é recomendado
Ingrediente comum da cozinha pode ajudar a devolver brilho aos fios brancos, reduzir o amarelado e melhorar a saúde do couro cabeludo
O uso de vinagre de maçã nos cabelos grisalhos tem ganhado popularidade entre pessoas que desejam manter os fios brancos mais brilhantes e saudáveis.
Além de ser simples e acessível, o ingrediente pode ajudar a reduzir o aspecto amarelado, melhorar a textura do cabelo e devolver luminosidade aos fios.
As informações foram reunidas em reportagem do jornalista Carlos Emanoel Freires dos Santos, que explicou como o produto atua nos cabelos e quais cuidados devem ser adotados durante o uso.
Segundo especialistas, os fios grisalhos exigem atenção especial. Isso acontece porque, com o tempo, eles costumam apresentar maior ressecamento e perda de brilho.
Por que cabelos grisalhos ficam amarelados
O cabelo grisalho surge quando os melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina, diminuem ou interrompem a atividade. Como consequência, os fios passam a nascer sem pigmentação.
No entanto, fatores externos podem alterar a aparência desses fios ao longo do tempo. Entre os principais estão:
- exposição ao sol
- cloro de piscinas
- resíduos de produtos capilares
- uso de shampoos inadequados
Além disso, esses elementos formam depósitos na superfície do cabelo e provocam o tom amarelado ou acobreado que muitas pessoas desejam evitar.
Outro fator importante é que os fios brancos costumam apresentar cutículas mais abertas e porosas. Por isso, eles absorvem impurezas com mais facilidade do que os fios pigmentados.
Como o vinagre de maçã age no cabelo
O vinagre de maçã contém ácido acético, uma substância com pH ácido que ajuda a equilibrar o pH natural do cabelo.
Dessa forma, quando aplicado corretamente, o ingrediente pode oferecer vários benefícios para os fios grisalhos:
- neutralizar o tom amarelado causado por resíduos
- ajudar a selar as cutículas do cabelo
- aumentar o brilho dos fios
- reduzir o frizz
- promover limpeza mais profunda no couro cabeludo
Além disso, a massagem durante a aplicação pode estimular a circulação sanguínea no couro cabeludo. Como resultado, esse processo pode favorecer o crescimento de fios mais saudáveis.
É importante destacar que o vinagre não altera a cor do cabelo nem elimina os fios brancos. Em vez disso, sua função é cosmética, ajudando a melhorar a aparência e a textura dos fios.
Como aplicar corretamente nos cabelos
Especialistas alertam que o vinagre nunca deve ser usado puro nos cabelos, pois a acidez concentrada pode provocar ressecamento ou irritação.
Por isso, o método recomendado é simples:
- Diluir 1 a 4 colheres de sopa de vinagre de maçã em 200 ml de água
- Lavar os cabelos normalmente com shampoo
- Em seguida, aplicar a mistura nos fios e no couro cabeludo
- Massagear suavemente com movimentos circulares
- Deixar agir por 2 a 5 minutos
- Por fim, enxaguar com água fria
- A aplicação pode ocorrer uma ou duas vezes por semana.
Além disso, algumas pessoas adicionam algumas gotas de óleo essencial de alecrim ou lavanda à mistura para suavizar o cheiro do vinagre.
Cuidados antes de usar
Apesar de natural, o vinagre de maçã não é indicado para todas as pessoas.
Por isso, especialistas recomendam cautela em alguns casos:
- cabelos muito secos ou extremamente danificados
- fios que passaram por processos químicos recentes
- couro cabeludo com feridas ou dermatite
Além disso, antes da primeira aplicação, é recomendado realizar um teste de sensibilidade na pele.
Vinagre não substitui outros cuidados
Embora ofereça benefícios, o vinagre de maçã funciona melhor como complemento na rotina capilar.
Por exemplo, para manter cabelos grisalhos saudáveis, especialistas indicam combinar o uso do ingrediente com:
- shampoos matizadores
- máscaras de hidratação
- produtos nutritivos para fios brancos
Assim, o vinagre atua como etapa final do cuidado. Dessa maneira, ele ajuda a selar as cutículas e intensificar o brilho natural dos fios.
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