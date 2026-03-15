Vinagre de maçã nos cabelos grisalhos: para que serve e por que é recomendado

Ingrediente comum da cozinha pode ajudar a devolver brilho aos fios brancos, reduzir o amarelado e melhorar a saúde do couro cabeludo

Gabriel Yuri Souto - 15 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O uso de vinagre de maçã nos cabelos grisalhos tem ganhado popularidade entre pessoas que desejam manter os fios brancos mais brilhantes e saudáveis.

Além de ser simples e acessível, o ingrediente pode ajudar a reduzir o aspecto amarelado, melhorar a textura do cabelo e devolver luminosidade aos fios.

As informações foram reunidas em reportagem do jornalista Carlos Emanoel Freires dos Santos, que explicou como o produto atua nos cabelos e quais cuidados devem ser adotados durante o uso.

Segundo especialistas, os fios grisalhos exigem atenção especial. Isso acontece porque, com o tempo, eles costumam apresentar maior ressecamento e perda de brilho.

Por que cabelos grisalhos ficam amarelados

O cabelo grisalho surge quando os melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina, diminuem ou interrompem a atividade. Como consequência, os fios passam a nascer sem pigmentação.

No entanto, fatores externos podem alterar a aparência desses fios ao longo do tempo. Entre os principais estão:

exposição ao sol

cloro de piscinas

resíduos de produtos capilares

uso de shampoos inadequados

Além disso, esses elementos formam depósitos na superfície do cabelo e provocam o tom amarelado ou acobreado que muitas pessoas desejam evitar.

Outro fator importante é que os fios brancos costumam apresentar cutículas mais abertas e porosas. Por isso, eles absorvem impurezas com mais facilidade do que os fios pigmentados.

Como o vinagre de maçã age no cabelo

O vinagre de maçã contém ácido acético, uma substância com pH ácido que ajuda a equilibrar o pH natural do cabelo.

Dessa forma, quando aplicado corretamente, o ingrediente pode oferecer vários benefícios para os fios grisalhos:

neutralizar o tom amarelado causado por resíduos

ajudar a selar as cutículas do cabelo

aumentar o brilho dos fios

reduzir o frizz

promover limpeza mais profunda no couro cabeludo

Além disso, a massagem durante a aplicação pode estimular a circulação sanguínea no couro cabeludo. Como resultado, esse processo pode favorecer o crescimento de fios mais saudáveis.

É importante destacar que o vinagre não altera a cor do cabelo nem elimina os fios brancos. Em vez disso, sua função é cosmética, ajudando a melhorar a aparência e a textura dos fios.

Como aplicar corretamente nos cabelos

Especialistas alertam que o vinagre nunca deve ser usado puro nos cabelos, pois a acidez concentrada pode provocar ressecamento ou irritação.

Por isso, o método recomendado é simples:

Diluir 1 a 4 colheres de sopa de vinagre de maçã em 200 ml de água

Lavar os cabelos normalmente com shampoo

Em seguida, aplicar a mistura nos fios e no couro cabeludo

Massagear suavemente com movimentos circulares

Deixar agir por 2 a 5 minutos

Por fim, enxaguar com água fria

A aplicação pode ocorrer uma ou duas vezes por semana.

Além disso, algumas pessoas adicionam algumas gotas de óleo essencial de alecrim ou lavanda à mistura para suavizar o cheiro do vinagre.

Cuidados antes de usar

Apesar de natural, o vinagre de maçã não é indicado para todas as pessoas.

Por isso, especialistas recomendam cautela em alguns casos:

cabelos muito secos ou extremamente danificados

fios que passaram por processos químicos recentes

couro cabeludo com feridas ou dermatite

Além disso, antes da primeira aplicação, é recomendado realizar um teste de sensibilidade na pele.

Vinagre não substitui outros cuidados

Embora ofereça benefícios, o vinagre de maçã funciona melhor como complemento na rotina capilar.

Por exemplo, para manter cabelos grisalhos saudáveis, especialistas indicam combinar o uso do ingrediente com:

shampoos matizadores

máscaras de hidratação

produtos nutritivos para fios brancos

Assim, o vinagre atua como etapa final do cuidado. Dessa maneira, ele ajuda a selar as cutículas e intensificar o brilho natural dos fios.

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