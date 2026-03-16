Aprenda a eliminar o amarelado e recuperar o brilho do cabelo branco sem usar tintura

Pequenas mudanças na rotina capilar ajudam a proteger os fios, devolver o brilho natural e evitar o aspecto amarelado

Daniella Bruno - 16 de março de 2026

(Fonte: Reprodução/Youtube/Du Outro Mundo)

O cabelo claro e brilhoso é o sonho de toda pessoa que possui cabelo grisalho. No entanto, os cuidados requerem mais atenção à rotina capilar do que o uso de produtos caros.

O amarelamento do cabelo pode acontecer por diversos fatores. Entre eles estão a poluição do ambiente, o acúmulo de resíduos, a exposição ao calor de secadores e chapinhas e até mesmo os raios UV naturais do sol.

Isso acontece porque, ao ficarem grisalhos, os fios perdem melanina. Como resultado, tornam-se mais suscetíveis ao ressecamento e à perda de brilho. Consequentemente, qualquer agressão externa pode alterar a cor e deixar o cabelo com aspecto amarelado.

Por isso, trocar o uso de produtos comuns por opções mais neutras pode ajudar bastante.

Além disso, praticar uma rotina de hidratação frequente, utilizar leave-in e aplicar protetor térmico antes de ferramentas de calor são atitudes que podem fazer uma grande diferença na aparência do grisalho e ajudar a reduzir o amarelado.

Portanto, entender como usar produtos básicos para recuperar o brilho do cabelo grisalho pode ser o primeiro passo para manter os fios saudáveis, luminosos e com aparência natural.

Rotina simples já pode transformar o cabelo grisalho

Em primeiro lugar, manter uma rotina de cuidados é essencial. Embora muitas pessoas busquem soluções caras, especialistas afirmam que a consistência costuma trazer mais resultados do que o preço do produto.

Nesse sentido, hidratações semanais ajudam a devolver água e nutrientes aos fios. Máscaras hidratantes simples, por exemplo, já conseguem melhorar a textura e o brilho do cabelo grisalho.

Além disso, o uso de shampoos neutros ou específicos para cabelos grisalhos ajuda a evitar o acúmulo de resíduos que contribuem para o aspecto amarelado. Ao mesmo tempo, esses produtos limpam sem remover excessivamente a proteção natural dos fios.

Outro ponto importante é proteger o cabelo do calor. Sempre que possível, aplicar um protetor térmico antes de usar secador ou chapinha reduz os danos e evita que o fio fique opaco ou ressecado.

Pequenos cuidados diários evitam o amarelamento

Por outro lado, atitudes simples no dia a dia também fazem diferença. A exposição ao sol, por exemplo, pode intensificar o amarelamento dos fios. Por isso, usar produtos com proteção UV ou até acessórios como chapéus pode ajudar a preservar a cor natural do grisalho.

Da mesma forma, aplicar leave-in após a lavagem ajuda a manter a hidratação por mais tempo e cria uma camada de proteção contra poluição e poeira.

Além disso, evitar o excesso de ferramentas de calor contribui para preservar a estrutura dos fios. Quando o uso for necessário, diminuir a temperatura já reduz os danos.

Assim, ao combinar hidratação frequente, proteção térmica e produtos adequados, é possível recuperar o brilho do cabelo grisalho e manter os fios com aparência saudável por muito mais tempo.

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