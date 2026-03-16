Cuidado com os fios brancos: escolher o shampoo tonalizante certo mantém os cabelos grisalhos brancos e brilhantes, segundo cabeleireiros

Escolhas simples na rotina de cuidados podem fazer toda a diferença na aparência dos fios brancos

Daniella Bruno - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Os cabelos grisalhos ganharam espaço nos últimos anos e passaram a ser assumidos por muitas pessoas como um símbolo de estilo e autenticidade. No entanto, manter os fios brancos bonitos e luminosos exige alguns cuidados específicos.

Especialistas em cabelo explicam que o shampoo tonalizante correto pode ajudar a preservar a cor natural dos fios, evitando o aspecto amarelado ou opaco que costuma surgir com o tempo.

Por outro lado, escolher o produto errado pode ter o efeito contrário e deixar os cabelos acinzentados, sem brilho e com aparência envelhecida. Por isso, cabeleireiros recomendam atenção redobrada na escolha dos produtos usados na rotina de cuidados.

Shampoo tonalizante ajuda a manter os fios brancos

Com o passar do tempo, os cabelos grisalhos podem sofrer alterações na cor devido à exposição ao sol, poluição, cloro da água e até resíduos de produtos capilares.

Como consequência, os fios brancos podem adquirir um tom amarelado ou opaco. Nesse contexto, o shampoo tonalizante surge como um grande aliado.

Esse tipo de produto contém pigmentos específicos — geralmente roxos ou violetas — que ajudam a neutralizar os tons amarelados e devolver o aspecto mais branco e brilhante aos fios.

Além disso, quando usado corretamente, o shampoo tonalizante também contribui para realçar a luminosidade natural do cabelo grisalho, deixando os fios com aparência mais saudável e uniforme.

Ainda assim, especialistas alertam que o uso deve ser equilibrado. Aplicar o produto com muita frequência pode acabar alterando demais a tonalidade do cabelo.

Escolher o produto errado pode prejudicar o brilho

Apesar dos benefícios, cabeleireiros destacam que nem todo shampoo tonalizante funciona da mesma forma para todos os cabelos.

Alguns produtos possuem pigmentação muito intensa. Quando utilizados de maneira excessiva ou sem orientação, podem deixar os fios com aparência acinzentada ou até arroxeada.

Por isso, especialistas recomendam escolher produtos de qualidade e observar sempre as instruções de uso indicadas na embalagem.

Além disso, manter uma rotina completa de cuidados também faz diferença. Hidratar os fios regularmente, evitar excesso de calor de secadores e chapinhas e usar protetores térmicos ajuda a preservar a saúde dos cabelos grisalhos.

Outra dica importante é investir em shampoos específicos para cabelos brancos ou grisalhos, já que esses produtos costumam conter ingredientes que ajudam a manter o brilho e a maciez dos fios.

No fim das contas, assumir os fios brancos pode ser uma escolha elegante e cheia de personalidade. Com os cuidados certos, é possível manter os cabelos grisalhos brancos, brilhantes e cheios de vida.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!