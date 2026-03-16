Motociclista perde controle após pista escorregadia e para sob carro na BR-153 em Aparecida de Goiânia

Acidente aconteceu após derramamento de substância na rodovia e foi registrado por influenciador

Pedro Ribeiro - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@cleitinmilgraus)

Uma motociclista passou por momentos de tensão após sofrer um acidente na noite desta segunda-feira (16), na BR-153, próximo ao Solarium Motel, em Aparecida de Goiânia.

A situação teria sido provocada por um líquido derrapante espalhado na pista, possivelmente derramado por uma carreta que passou pelo trecho.

A mulher conduzia uma Honda Biz quando perdeu o controle da moto ao passar pelo local escorregadio.

Com a queda, ela deslizou pela via e acabou parando debaixo de um carro que estava próximo.

Pessoas que estavam na região prestaram socorro imediato e ajudaram no resgate da vítima.

O influenciador Cleitin Mil Graus, que passava pelo local, registrou o momento e publicou nas redes sociais.

Após o ocorrido, ele afirmou que pretende ajudar a motociclista, se comprometendo a custear o conserto da moto ou até mesmo dar uma nova, caso necessário.

Além desse caso, outro acidente também foi registrado em um ponto próximo da rodovia, já na altura da Vila Nossa Senhora de Lourdes.

O Portal 6 apurou que duas pessoas — um homem, de 50 anos, e uma mulher, de 50 anos — ficaram feridas após uma queda de moto.

Assista:

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