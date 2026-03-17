Garrafa de refrigerante é recolhida após 5 pessoas da mesma família que tomaram passarem mal
Crianças e um adulto apresentaram sintomas de intoxicação após consumir bebida comprada em bar no interior do Espírito Santo
Cinco pessoas da mesma família passaram mal após consumir um refrigerante comprado em um bar no município de Ecoporanga, no Espírito Santo. O caso aconteceu na última quinta-feira (12) e mobilizou equipes de saúde e autoridades locais.
Entre as vítimas estavam três crianças, de 8, 10 e 11 anos, uma adolescente de 14 anos e um homem de 43. As informações foram divulgadas pela TV Gazeta e publicadas pelo portal BNews.
Poucas horas após ingerirem a bebida, os familiares começaram a apresentar sintomas.
Vítimas apresentaram sintomas de intoxicação
Primeiramente, os familiares sentiram tontura, náusea, dores abdominais intensas e dor de cabeça.
Além disso, alguns chegaram a desmaiar durante o deslocamento para unidades de saúde da região.
Diante da situação, parentes levaram todos rapidamente para atendimento médico. Após avaliação e observação, os profissionais liberaram as vítimas, que agora seguem em recuperação em casa.
Bebida apresentava gosto metálico
Logo depois de beber o refrigerante, os familiares perceberam algo estranho.
Segundo relato da mãe das crianças, a bebida apresentou gosto metálico, o que levantou suspeitas de possível contaminação.
Por esse motivo, a família procurou atendimento médico e comunicou o caso às autoridades.
Garrafa foi encaminhada para perícia
A Polícia Militar prestou apoio durante a ocorrência e acompanhou o atendimento realizado pelo Conselho Tutelar.
Em seguida, os agentes recolheram a garrafa do refrigerante e enviaram o material para análise pericial. Dessa forma, os investigadores poderão verificar se houve contaminação ou alguma irregularidade no produto.
Familiares afirmaram que a garrafa estava lacrada. No entanto, eles perceberam que as informações de lote e validade estavam apagadas, o que aumentou as suspeitas.
Empresa se manifestou sobre o caso
Em nota, o Grupo Coroa informou que não recebeu comunicação oficial sobre o episódio.
Além disso, a empresa declarou que não identificou registros do caso em seus canais de atendimento ao consumidor.
Por fim, o grupo afirmou que mantém rigorosos processos de controle de qualidade e segurança na produção de seus produtos e que permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.
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