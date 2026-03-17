Garrafa de refrigerante é recolhida após 5 pessoas da mesma família que tomaram passarem mal

Crianças e um adulto apresentaram sintomas de intoxicação após consumir bebida comprada em bar no interior do Espírito Santo

Gabriel Yuri Souto - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Cinco pessoas da mesma família passaram mal após consumir um refrigerante comprado em um bar no município de Ecoporanga, no Espírito Santo. O caso aconteceu na última quinta-feira (12) e mobilizou equipes de saúde e autoridades locais.

Entre as vítimas estavam três crianças, de 8, 10 e 11 anos, uma adolescente de 14 anos e um homem de 43. As informações foram divulgadas pela TV Gazeta e publicadas pelo portal BNews.

Poucas horas após ingerirem a bebida, os familiares começaram a apresentar sintomas.

Vítimas apresentaram sintomas de intoxicação

Primeiramente, os familiares sentiram tontura, náusea, dores abdominais intensas e dor de cabeça.

Além disso, alguns chegaram a desmaiar durante o deslocamento para unidades de saúde da região.

Diante da situação, parentes levaram todos rapidamente para atendimento médico. Após avaliação e observação, os profissionais liberaram as vítimas, que agora seguem em recuperação em casa.

Bebida apresentava gosto metálico

Logo depois de beber o refrigerante, os familiares perceberam algo estranho.

Segundo relato da mãe das crianças, a bebida apresentou gosto metálico, o que levantou suspeitas de possível contaminação.

Por esse motivo, a família procurou atendimento médico e comunicou o caso às autoridades.

Garrafa foi encaminhada para perícia

A Polícia Militar prestou apoio durante a ocorrência e acompanhou o atendimento realizado pelo Conselho Tutelar.

Em seguida, os agentes recolheram a garrafa do refrigerante e enviaram o material para análise pericial. Dessa forma, os investigadores poderão verificar se houve contaminação ou alguma irregularidade no produto.

Familiares afirmaram que a garrafa estava lacrada. No entanto, eles perceberam que as informações de lote e validade estavam apagadas, o que aumentou as suspeitas.

Empresa se manifestou sobre o caso

Em nota, o Grupo Coroa informou que não recebeu comunicação oficial sobre o episódio.

Além disso, a empresa declarou que não identificou registros do caso em seus canais de atendimento ao consumidor.

Por fim, o grupo afirmou que mantém rigorosos processos de controle de qualidade e segurança na produção de seus produtos e que permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

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