Aposta de Goiás acerta os 6 números e ganha mais de R$ 30 milhões na Mega-Sena

Próximo sorteio será realizado na quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Lara Duarte - 18 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube)

Uma aposta feita em Goiás está entre as vencedoras do concurso 2.985 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (17), e vai render mais de R$ 30 milhões ao ganhador.

O bilhete premiado foi registrado em uma lotérica de Catalão e acertou as seis dezenas sorteadas: 06, 08, 21, 32, 41 e 60.

Ao todo, três apostas cravaram todos os números e dividiram o prêmio principal, que ultrapassou R$ 104 milhões. Com isso, cada vencedor vai receber R$ 34.856.052,53.

Além da aposta goiana, também acertaram os números jogadores das cidades de Camocim (CE) e Presidente Castelo Branco (PR). Segundo a Caixa Econômica Federal, todos os ganhadores fizeram apostas simples, com seis dezenas.

Outras faixas de premiação também tiveram contemplados. A quina registrou 96 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 34.815,62, enquanto a quadra teve 4.494 ganhadores, que receberão R$ 1.225,92 cada.

Com o resultado, o próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

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