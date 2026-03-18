As 7 frases mais usadas por pessoas emocionalmente imaturas, segundo a psicologia

Expressões aparentemente comuns podem dizer mais sobre desequilíbrio emocional do que muita gente imagina e acender alertas importantes nas relações

Layne Brito - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Nem sempre a imaturidade emocional aparece de forma escancarada. Em muitos casos, ela se revela em detalhes do dia a dia, especialmente na maneira como alguém reage diante de críticas, frustrações e conflitos.

É na fala, muitas vezes repetida sem reflexão, que surgem sinais claros de dificuldade para lidar com responsabilidades, sentimentos e limites.

No convívio pessoal, profissional ou amoroso, algumas frases se repetem com frequência quando falta maturidade para encarar desconfortos e assumir consequências.

Em vez de abrir espaço para o diálogo, elas costumam funcionar como escudos, desviando o foco do problema e impedindo conversas mais honestas.

Entre as expressões mais comuns estão:

“A culpa não é minha”;

“Você está exagerando”;

“Eu sou assim mesmo”;

“Não fiz nada demais”;

“Depois eu resolvo”;

“Você entendeu tudo errado”;

“Não quero falar sobre isso”.

Isoladamente, qualquer uma delas pode surgir em um momento de estresse.

O problema começa quando esse tipo de resposta vira padrão e passa a marcar a forma como a pessoa se relaciona com o mundo.

Esse comportamento costuma indicar dificuldade para reconhecer falhas, tolerar frustrações e acolher o ponto de vista do outro.

Em vez de refletir, a pessoa reage. Em vez de amadurecer, se defende.

Com o tempo, isso desgasta vínculos, aumenta ruídos na comunicação e transforma problemas simples em conflitos repetitivos.

Observar esse tipo de linguagem pode ser importante não apenas para identificar padrões nos outros, mas também para perceber hábitos na própria forma de agir.

Afinal, maturidade emocional não tem relação com idade, e sim com a capacidade de assumir responsabilidades, ouvir, rever atitudes e crescer a partir disso.

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