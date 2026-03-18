Lotofácil 3638 tem novo milionário: apostador acerta sozinho as 15 dezenas e leva quase R$ 1,5 milhão para casa

Aposta única de Castanhal (PA) acerta todas as dezenas da Lotofácil 3638 e leva prêmio milionário; próximo sorteio já tem valor estimado

Gustavo de Souza - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Um apostador de Castanhal, no Pará, entrou para o grupo dos mais novos milionários do país após acertar sozinho as 15 dezenas do concurso 3638 da Lotofácil. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (18) pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias oficiais, e garantiu ao vencedor o prêmio de R$ 1.468.952,88.

As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24 e 25. Além do prêmio principal, outras faixas também registraram ganhadores em todo o país.

Ao todo, 276 apostas acertaram 14 números e cada uma receberá R$ 1.594,23. Já 9.165 jogos fizeram 13 acertos, garantindo R$ 35 para cada bilhete premiado.

Outras 104.791 apostas acertaram 12 dezenas e faturaram R$ 14, enquanto 531.745 jogadores cravaram 11 números e levam R$ 7 cada.

Probabilidade, estratégias e próximo jogo

Segundo dados oficiais da Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as 15 dezenas com uma aposta simples (de 15 números, ao custo de R$ 3,50) é de uma em aproximadamente 3,3 milhões.

Para quem opta por aumentar a quantidade de dezenas, as chances melhoram significativamente, embora o valor da aposta também suba. Com 16 números, por exemplo, a probabilidade passa para cerca de uma em 204 mil, com custo de R$ 56.

Já apostas com 20 dezenas elevam ainda mais as chances de acerto, chegando a uma em 211 combinações possíveis, estratégia geralmente utilizada por jogadores que buscam ampliar a cobertura de números.

O próximo concurso da Lotofácil acontece já nesta quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A expectativa é de que o valor atraia novos apostadores em busca de repetir a sorte registrada em Castanhal.

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