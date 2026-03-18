MotoGP reforça mudança no comportamento do investidor e coloca Goiânia no radar nacional

Especialistas apontam crescimento de oportunidades fora do eixo tradicional do mercado

Da Redação - 18 de março de 2026

(Foto: Cristiano Borges/Reprodução/Agência Cora)

A realização do MotoGP em Goiânia, com expectativa de movimentar até R$ 1 bilhão na economia local e atrair mais de 150 mil pessoas, deve gerar impactos que vão além dos dias de evento.

Segundo especialistas, a presença de um evento internacional desse porte também influencia a forma como investidores passam a enxergar a cidade — especialmente fora do eixo tradicional do mercado financeiro.

Para Gabriel Magalhães, sócio-fundador e estrategista-chefe da Aliá Partners, o principal efeito não está apenas na movimentação imediata, mas na mudança de percepção sobre o potencial econômico da capital.

“Eventos assim tornam mais visível a capacidade da cidade de gerar fluxo, consumo e atenção. Isso desloca parte do olhar do investidor para oportunidades ligadas à economia local, especialmente em setores que passam a ganhar escala com o aumento da circulação de pessoas”, afirma.

Na prática, esse movimento tende a impulsionar o interesse por ativos ligados à chamada economia real, como imóveis, hospitalidade, serviços urbanos e negócios voltados à experiência do consumidor.

Embora os efeitos mais imediatos sejam sentidos em áreas como gastronomia, transporte e comércio, o impacto mais consistente costuma aparecer no médio prazo, principalmente quando há continuidade na agenda de grandes eventos.

O cenário também reflete uma mudança mais ampla no comportamento do investidor brasileiro, com maior atenção a regiões fora dos polos tradicionais.

“Por muito tempo, boa parte da riqueza gerada em estados como Goiás era administrada fora. Hoje começa a ganhar força uma visão mais equilibrada: a de que esse capital também pode encontrar destino na própria região, desde que haja critério e boa estrutura”, explica Magalhães.

Esse processo acompanha a descentralização do mercado financeiro, historicamente concentrado em centros como São Paulo. Com o avanço da tecnologia e o acesso à informação, a localização deixou de ser um fator determinante.

Na empresa administrada por Gabriel, em Goiânia, cerca de 20% dos clientes são da capital paulista — um fluxo que, segundo ele, ocorreu de forma orgânica.

“O investidor ficou mais exigente. Hoje pesa mais a qualidade da leitura, a estratégia e a capacidade de entender o contexto de cada cliente do que a geografia”, diz.

Apesar do cenário positivo, a recomendação é de cautela. Especialistas alertam que momentos de maior visibilidade econômica podem estimular decisões precipitadas.

“O principal é distinguir a visibilidade de consistência. Evento grande abre portas, mas não corrige ativo ruim ou projeto sem geração de caixa. O investidor precisa olhar menos para o barulho e mais para a capacidade de permanência”, afirma.

Para o mercado, a realização de grandes eventos em Goiânia simboliza uma mudança de posicionamento: cidades que antes eram vistas apenas como origem de capital passam a ser consideradas também como destino estratégico de investimentos.

“Quando a cidade ganha visibilidade, atividade e novos vetores de crescimento, a pergunta deixa de ser apenas como preservar patrimônio e passa a incluir como posicionar parte dele nesse novo contexto”, conclui.