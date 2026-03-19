Goianésia em luto após morte de motorista que perdeu o controle do veículo e caiu na Lagoa Princesa do Vale

Acidente mobilizou equipes de resgate durante a noite, mas vítima não resistiu após ser retirada da água

Lara Duarte - 19 de março de 2026

Hiago Leal Portilho tinha 33 anos. (Foto: Reprodução)

A morte de um motorista após um acidente na Lagoa Princesa do Vale causou comoção em Goianésia, na noite desta quarta-feira (18). A vítima foi identificada como Hiago Leal Portilho, de 33 anos.

Ele conduzia o veículo pela Avenida Contorno, no Bairro São Cristóvão, quando perdeu o controle da direção. Na sequência, o carro atingiu um objeto fixo, capotou e acabou caindo dentro da lagoa.

Quando as equipes chegaram ao local, o automóvel já estava submerso. Testemunhas relataram que o condutor permanecia dentro do veículo, o que levou o Corpo de Bombeiros a iniciar buscas imediatas.

Após mergulhos, os militares localizaram Hiago Leal Portilho ainda no interior do carro, a cerca de três metros de profundidade.

Ele foi retirado da água e levado até a margem, onde equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo.

Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado ainda no local.

A ocorrência mobilizou também a Polícia Militar (PM), que fez o isolamento da área para o trabalho das equipes, e o Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

O veículo foi retirado da lagoa com auxílio de guincho, enquanto as circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

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