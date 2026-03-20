Festa de house para jovens e idosos é a opção do fim de semana em Anápolis

Evento com proposta diferente, promete unir música e conforto em horário alternativo

Da Redação - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@discodrama.festa)

Uma proposta pouco convencional vem chamando atenção nas redes sociais e movimentando Anápolis.

Trata-se de uma festa diurna realizada no Jardim Progresso, que viralizou ao longo da última semana e despertou a curiosidade dos mais jovens aos mais experientes.

Ao Portal 6, o produtor Vitor Ferreira explicou que a ideia do evento surgiu de forma inusitada. Segundo ele, o espaço foi descoberto por meio de uma matéria no próprio site. “Assim que vi o local, pensei que poderia acontecer uma festa nele”, contou.

Batizada de Discodrama, a festa oferece uma proposta multigênero dentro da música eletrônica. O evento começa cedo, às 15h, e tem previsão de encerramento à meia-noite. “Assim, todo mundo se diverte, curte bastante e não perde sua noite de sono. E, sim, tem lugar pra sentar!”, destacou o produtor.

O line-up reúne nomes como a DJ paulistana Debby, o anapolino radicado em Barcelona Márcio Clark, além de Leandro Ferreira, La Princess Mila e o já conhecido Irineu Lac.

Os ingressos seguem à venda até o meio-dia de sábado. Interessados podem obter descontos entrando em contato pelo Instagram oficial do evento, no perfil @discodrama.festa, onde cupons são disponibilizados via direct.

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