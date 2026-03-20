Goiânia recebe mutirão do SUS para saúde da mulher com exames, cirurgias e Implanon gratuito

Programa busca reduzir filas de atendimento feminino com oferta ampliada de procedimentos

Ícaro Gonçalves - 20 de março de 2026

Implanon estará dispinível para as pacientes (Foto: Ascom Prefeitura/Andrew Aragão)

Nos próximos sábado (21) e domingo (22), Goiânia receberá um mega mutirão do programa Agora Tem Especialista voltado à saúde das mulheres, em celebração ao mês delas.

Promovido em todo o país por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a iniciativa terá objetivo de zerar os atendimentos agendados para o público feminino.

Outra novidade é que as pacientes do SUS poderão receber, gratuitamente, implantes de Implanon, contraceptivo subdérmico considerado de alta eficácia e longa duração. Ao todo, serão disponibilizados 3,8 mil unidades durante o mutirão.

“Vamos ofertar o Implanon, que, no ano passado, passou a ser ofertado na rede pública como uma das inovações do Ministério da Saúde. Na rede privada, ele chega a custar cerca de R$ 4 mil”, destacou o ministro.

A iniciativa terá como público-alvo as crianças, as adolescentes, as jovens, as adultas e as idosas que já tenham agendamento feito nas unidades públicas de saúde de cada município.

Serão ofertados, por exemplo, exames para o diagnóstico precoce de doenças, além de procedimentos como tomografias, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias, necessários para a definição de condutas médicas.

Também ocorrerão cirurgias ginecológicas, como histerectomia, reconstrução mamária, retirada de tumor no útero e laqueadura; e gerais, como cirurgias de catarata, tratamento cirúrgico de varizes e retirada de hérnia, de vesícula e de tumores na pele.

Os atendimentos ocorrerão nos hospitais do SUS, além das unidades básicas de saúde.

Neste mês da mulher, esse será o quarto mutirão do SUS promovido no âmbito do programa Agora Tem Especialistas. Nas três primeiras edições, em 2025, foram mais de 127 mil procedimentos promovidos.

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