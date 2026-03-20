Goiano que fugiu para Portugal após operar organização criminosa em Trindade é preso pela Interpol

Investigação mostrou que ele era responsável pelo armazenamento de entorpecentes e armas de fogo

Natália Sezil -
Prisão aconteceu em parceria com a Polícia Federal e com a Interpol.
Prisão aconteceu em parceria com a Polícia Federal. (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

Um goiano que estava foragido em Portugal foi preso nesta sexta-feira (20), mais de um ano após receber um mandado de prisão em Trindade, na região Metropolitana de Goiânia.

Segundo a Polícia Federal (PF), o nome do suspeito constava na Difusão Vermelha da Interpol após investigações provarem que ele atuava como operador logístico de uma organização criminosa.

A operação, deflagrada em julho de 2022, mostrou que o homem era o responsável pelo armazenamento de entorpecentes e armamentos.

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Na ocasião, foram apreendidos 13 quilos de cloridrato de cocaína, além de armas de fogo de diversos calibres.

A captura foi realizada com apoio da Polícia Judiciária de Portugal, em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO/GO) – que une forças da PF, Polícias Militar, Civil e Penal, e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

O sistema de Difusão Vermelha da Interpol é usado para que a ordem de prisão de pessoas que foram para o exterior seja divulgada internacionalmente, para que os países tenham autorização para cumprir o mandado.

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Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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